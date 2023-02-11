黃牛末日來了！SONY保證供貨穩定 網直擊他「推一車PS5」退貨遭拒

黃牛們的末日到了嗎？近期PlayStation 5（PS5）供貨逐漸穩定，不像過去缺貨難以購買，現在恐怕讓囤貨的黃牛們付出慘痛代價！近日Reddit一位網友分享，在賣場看到一位顧客想要退許多台PS5和《戰神：諸神黃昏》的同捆包，引起網友討論。

一名網友在Reddit貼文，在文中照片可以看見 ，一位顧客推著推車，裡面裝著滿滿的PS5《戰神：諸神黃昏》的同捆包，疑似因囤貨想高價售出不成、被迫要退貨的狀況，該情形引來網友紛紛留言討論。

有網友推斷，該位要退貨的顧客應該就是黃牛，想透過出售這些PS5同捆包獲利，也有網友回想起疫情期間時，許多人也會在「衛生紙之亂」囤貨並試圖高價售出賺價差，但事後有大量想獲取暴利失敗的人到超市試圖退貨、手推車裝滿了衛生紙的畫面。

許多網友指控，在前幾年PS5缺貨時，許多黃牛都會囤貨，並在Facebook的市場或購物平台上不斷哄抬價格售出，到了供貨穩定後，民眾不再需要被迫購買同捆包，才會落得要被迫到商場退貨的下場。許多網友認為，商家不應該同意這樣的退貨，否則這樣的黃牛現象只會繼續發生。隨著SONY開始處理PS5的供貨問題，目前台灣已有不少網友開始買到PS5主機現貨，缺貨情形確實不如以往，各地的黃牛恐怕都將面臨類似的命運。

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