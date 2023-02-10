PS5這麼不缺？連醫院病房「也有一台」 網曝背後暖心真相

PlayStation 5（PS5）已經隨處可見了嗎？Reddit一名網友分享，他在自己兒子的醫院病房中竟然看見「一台PS5」，引來許多網友留言，有網友認為可能是醫院要向患者證明每晚約15萬新台幣（5000美元）的住院費用是值得的，也有許多網友指出，可能是慈善機構捐贈PS5給兒童醫院，提供孩童遊玩。

一名網友在Reddit發文，表示自己到醫院時，發現兒子的病房電視下方，竟然藏有一台PS5（PlayStation 5）主機，讓人相當訝異，引來許多網友紛紛討論可能原因。

有網友開玩笑地表示，這可能是醫院必須要做點什麼，來證明病患每晚15萬新台幣（5000美元）的住院費用是合理、值得的，結果這則留言還被其他網友「打臉」，表示他上次住院花的錢更多，一個晚上帳單就超過了約36萬新台幣（12000美元）。

但更多網友表示，這很可能是透過捐贈而來的PS5。一名網友分享，他的母親在一間大型兒童醫院工作，裡面有一間儲藏室裝滿了各種捐贈而來的電子產品，如蘋果（Apple）AirPods、iPad、Playstations主機和微軟Xbox等，而他的母親也喜歡透過送給孩子新的AirPods等物品，來獎勵在治療或手術過程表現勇敢的孩子。

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