太慘！畫家買Adobe雲端空間…整本書被刪除 官方甩鍋回應讓他心寒

知名畫家「綜合口味」近日分享「還沒畫完的書被雲端平台毀了」的慘痛經驗，他購買「Adobe Creative Cloud Files」雲端空間，沒想到其中一本書的檔案自動進入雲端空間內「已刪除」的區域，且檔案不完整，官方回應也避重就輕，且無法找回檔案，讓他心寒表示「只能怪自己沒事幹嘛試用新雲端空間了」。

「綜合口味」在臉書發文表示，「我還沒畫完的書被雲端平台毀了。Adobe CC的攝影計劃（為了Photoshop而訂購）有附容量20GB的『Adobe Creative Cloud Files』雲端空間，在昨天我突然發現一整本書的檔案自動進了雲端空間內『已刪除』區域，而且裡面的檔案不完整。」

綜合口味求助官方，官方卻回應「雲端資產是歸個人所有，因此我們無法為您找回雲端文件，為此給您帶來不便十分抱歉。關於容量超標的話，建議您定期清理不需要的文件，以及定期備份。」

他不解表示，「如果歸個人所有，那為什麼會自動刪掉檔案？容量超標應該停止更新而不是刪掉舊檔案吧？每個月繳給Adobe的錢雖然不多（每個月三百多元而已），但如此沒有保障的雲端空間，真的是讓人感到非常不可思議地心寒。只能怪自己沒事幹嘛試用新雲端空間了。」

綜合口味補充表示，「這次會被雲端平台陰是因為這本書還沒完全做完，所以沒把它歸檔，唉，十年來檔案都整理得好好的，這次一個不注意就被Adobe弄到真的很氣。而我們本來有NAS，但因為三年前開始居無定所就暫時拔掉放倉庫了，哭啊。」

其他網友則留言「這樣子的處理方式讓人覺得Adobe非常沒有誠意，怎麼可以把風險管理這種事情轉嫁到消費者身上。」、「備份在雲端上的檔案真的滿讓人心慌的（很怕帳戶被駭也是原因之一）後來我換存在usb（隨身碟）裡，至少它保留在我的盒子裡。」、「我也是被Adobe這招伏擊的受害者，打從那次後打死不用Adobe的雲端了。」

《聯合新聞網》從Adobe的「Creative Cloud」網站說明發現，若超出儲存空間配額，新檔案不會再進行同步，而且會收到已超出配額的通知，紅色驚嘆號表示檔案無法同步。「您仍然可以移動、重新命名或刪除檔案。」卻沒有告知「會自動刪除」的文字說明。

而另一款也是民眾愛用的Google雲端硬碟，其上頭的說明也指出，自2021年6月1日起，如果您已兩年 (24 個月) 未使用上述一或多項服務，Google可能會從您閒置的產品帳戶中刪除儲存的內容。同樣地，如果儲存空間用量已超出上限滿兩年，Google可能會刪除您儲存在 Gmail、雲端硬碟和相簿的內容。

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