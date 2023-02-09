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索尼微博「辱華圖片」遭處罰細節曝光 網友笑：太划算、乾脆叫「鎖你」

聯合新聞網／ 綜合報導
「索尼中國」的微博被標示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。」（翻攝自索尼中國微博）
「索尼中國」的微博被標示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。」（翻攝自索尼中國微博）

索尼Sony）在中國大陸的微博帳號屢次被官方認定「辱華」（網路又稱「乳滑」）、違反相關法律法規而遭到處分，日本媒體也報導大陸的「後續處置」，卻讓網友笑稱「索尼贏了」、「微博好寵索尼」。

索尼年初在大陸的官方微博Po出了一張2023年的有兔子圖案的新年賀卡「有『尼』更精彩」莫名遭到微博刪除，被網友猜測疑似沾邊「小熊維尼」的「尼」而被認定違法。《聯合新聞網》進入「索尼中國」的微博也發現，該微博早已被標示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。」中共共青團也曾在微博點名「索尼中國帳號屢次三番作妖，該罰！」

「索尼中國」微博今（2023）年年初貼出有兔子圖案的新年賀卡「有『尼』更精彩」，卻被認定違規，最後遭到禁言1年處份。（翻攝自索尼中國微博）
「索尼中國」微博今（2023）年年初貼出有兔子圖案的新年賀卡「有『尼』更精彩」，卻被認定違規，最後遭到禁言1年處份。（翻攝自索尼中國微博）

日媒「共同通信社」報導，「中國政府國家互聯網信息化辦公室」宣布，索尼集團在微博上的內容「存在問題」，遭到「暫停服務一年」，換句話說也就是被處罰禁言1年，直到明（2024）年1月4日才能解禁恢復發文，該資訊也獲得多位官員證實。而索尼集團表示，將會透過相關單位尋求解決方案。

索尼微博因疑似「辱華」遭禁言一年新聞引起PTT網友討論，網友認為因「有『尼』更精彩」字眼被處罰太莫名其妙，「真拿尼沒辦法」、「這樣叫（指取名）『索尼』也太吃虧了吧，要不要改名算了。」、「改名好了，改叫『鎖你』。」但也有人笑稱微博其實很寵索尼，「辱華」結果只被禁言1年，「明年出桶（指解禁）再發一次」、「只禁言沒蒸發，索（尼）又贏。」

「索尼中國」微博在去（2022）年12月貼出「禮遇雙旦，『索』願皆至」未被認定違規。（翻攝自索尼中國微博）
「索尼中國」微博在去（2022）年12月貼出「禮遇雙旦，『索』願皆至」未被認定違規。（翻攝自索尼中國微博）

辱華 小熊維尼 索尼 Sony 微博

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