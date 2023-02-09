影音／尷尬了！Google秀新搜尋技術 糗變「向全世界表演弄丟手機」
Google在台灣時間2月昨（8）日晚間8點半舉辦以「搜尋、地圖與更多」為主題的「Live from Paris」的線上發表會，不料展示到一半竟發現要展示的手機不見了，讓現場尷尬不已，該影片也引起討論瘋傳。
Google舉辦「Live from Paris」發表會聚焦在智慧鏡頭（Google Lens）、翻譯（Google Translate）、地圖（Google Maps）及購物（Shopping）等方面的搜索和AI開發，並提到要讓人類重新想像如何搜尋、探索並互動新資訊，並讓這方式更為直覺自然，似乎想和OpenAI的ChatGPT一較高下。
不料Google在台灣時間2月8日晚間8點半的發表會上，一名女子將用手機秀出新的多重搜索功能時，發現展示Demo的手機竟然意外「不見」了，讓她尷尬地在台上只能表達「手機遺失」的說法，等晚點再來使用並進行QA活動。
而「Live from Paris」在YouTube的直播影片一度變成私人影片無法瀏覽，不過約在9日半夜左右該直播又再次出現，也未刪除出糗片段。不過「遺失手機」片段早已被不少網友擷取上傳至推特引起討論。網友開玩笑地，其實這次要「展示如何在全世界遺失手機吧」、「這是Google歷史上最重要的時刻」。
Google tries to demo its new search features but they can't find the phone.— Smoking Robot (@SmokingRobotAI) 2023年2月8日
Awkward! pic.twitter.com/LOoXDAHQ55
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我按讚開啟小鈴鐺追隨新影音！
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【話題】三星Galaxy S23系列台灣價格最貴漲3000元！這圖看各國價格「誰最便宜」
📢 【周報】尷尬了！蘋果iPhone賣超好 主因「這用戶」大量跳槽
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言