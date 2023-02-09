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影音／尷尬了！Google秀新搜尋技術 糗變「向全世界表演弄丟手機」

聯合新聞網／ 綜合報導
Google在台灣時間2月8日晚間舉辦「Live from Paris」發表會，一名女子想用手機秀出新搜尋技術時，發現展示Demo的手機不見了，尷尬地不知如何是好。（翻攝自SmokingRobotAI推特）
Google在台灣時間2月8日晚間舉辦「Live from Paris」發表會，一名女子想用手機秀出新搜尋技術時，發現展示Demo的手機不見了，尷尬地不知如何是好。（翻攝自SmokingRobotAI推特）

Google在台灣時間2月昨（8）日晚間8點半舉辦以「搜尋、地圖與更多」為主題的「Live from Paris」的線上發表會，不料展示到一半竟發現要展示的手機不見了，讓現場尷尬不已，該影片也引起討論瘋傳。

Google舉辦「Live from Paris」發表會聚焦在智慧鏡頭（Google Lens）、翻譯（Google Translate）、地圖（Google Maps）及購物（Shopping）等方面的搜索和AI開發，並提到要讓人類重新想像如何搜尋、探索並互動新資訊，並讓這方式更為直覺自然，似乎想和OpenAI的ChatGPT一較高下。

Google在台灣時間2月8日晚間舉辦「Live from Paris」發表會，一名女子想用手機秀出新搜尋技術時，發現展示Demo的手機不見了，尷尬地不知如何是好。（翻攝自SmokingRobotAI推特）
Google在台灣時間2月8日晚間舉辦「Live from Paris」發表會，一名女子想用手機秀出新搜尋技術時，發現展示Demo的手機不見了，尷尬地不知如何是好。（翻攝自SmokingRobotAI推特）

不料Google在台灣時間2月8日晚間8點半的發表會上，一名女子將用手機秀出新的多重搜索功能時，發現展示Demo的手機竟然意外「不見」了，讓她尷尬地在台上只能表達「手機遺失」的說法，等晚點再來使用並進行QA活動。

而「Live from Paris」在YouTube的直播影片一度變成私人影片無法瀏覽，不過約在9日半夜左右該直播又再次出現，也未刪除出糗片段。不過「遺失手機」片段早已被不少網友擷取上傳至推特引起討論。網友開玩笑地，其實這次要「展示如何在全世界遺失手機吧」、「這是Google歷史上最重要的時刻」。

Google在台灣時間2月8日晚間舉辦「Live from Paris」發表會，一名女子想用手機秀出新搜尋技術時，發現展示Demo的手機不見了，尷尬地不知如何是好。（翻攝自SmokingRobotAI推特）
Google在台灣時間2月8日晚間舉辦「Live from Paris」發表會，一名女子想用手機秀出新搜尋技術時，發現展示Demo的手機不見了，尷尬地不知如何是好。（翻攝自SmokingRobotAI推特）

AI Google ChatGPT

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