一直在殺人…《霍格華茲的傳承》變佛地魔養成遊戲？他試玩後驚訝「超嗜血」
魔法冒險RPG《霍格華茲的傳承（Hogwarts Legacy）》即將正式發售，其奇幻的故事設定令許多遊戲迷、影迷相當期待，然而其中一名遊戲測試評論員在遊玩過後，對於遊戲主角的「嗜血」程度相當震驚，並認為《霍格華茲的傳承》比想像中還殘暴，甚至有網友比喻在玩過後「連佛地魔都不敢說出我的名字」。
《PC GAMER》7日刊出遊戲評論員摩根·帕克（Morgan Park）在遊玩《霍格華茲的傳承》過後的心得，他表示哈利波特在霍格華滋時可能僅殺了一兩個人，但在這款遊戲中，光是要去上「魔藥課」的路上就已經殺了6個人。
在遊戲中，帕克感受到這個魔法世界的每一種生物和各路巫師、地精⋯等等都想要攻擊主角，因此他只好不斷反擊。而帕克在遊玩過程中，每一種新的法術也都是「新的殺人方法」，玩到目前為止，他已經累積宰殺了將近3位數的人命。
微博網友評論這款遊戲玩過後「連佛地魔都不敢說出我的名字」，而在PTT西洽版的網友表示「佛地魔要是早一百年出生，只能在霍格華茲門口要飯。」、「佛地魔：相比之下我比較好了吼。」、「畢業標準：活著」、「原來是霍格華茲的法環」、「難怪霍格華滋是名校，老鄧也那麼強，學生能從霍格華滋畢業都不是簡單人物啊。」、「佛地魔簡直像個弱雞」、「佛地魔？什麼咖」、「根本是佛地魔養成」。
《霍格華茲的傳承》的遊戲背景設定在 1800 年代的霍格華茲，透過開放世界呈現出《哈利波特》小說與電影中的奇幻世界一隅。在遊玩過程中，玩家將扮演一名掌握古老秘密之關鍵的學徒，而該秘密可能會威脅到整個魔法世界。本作將於2月10日在PC、PS5和Xbox Series X上發售，4月4日在PS4和Xbox One上發布，7月25日在任天堂Switch推出。
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