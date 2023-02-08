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Google Play Store消費難度再減少！Google推「便利超商及銀行轉帳」全新服務

聯合新聞網／ 楊又肇

Google過去一直協助推動台灣在地遊戲產業發展，在2月7日的活動上宣布，針對台灣地區Google Play Store推出「便利超商及銀行轉帳」全新服務，讓使用者能透過7-ELEVEN、全家、萊爾富便利商店，或是透過銀行帳號轉帳方式，支付Google Play Store上的手機遊戲、電子圖書、串流影音服務、Google TV電影，以及各類app相關購買、訂閱費用。

在此之前，Google已經在台開放信用卡、電信服務帳單榜定，以及透過便利商店銷售的點數卡等方式支付Google Play Store相關消費，而此次增加「便利超商及銀行轉帳」全新服務，則可在無須事先儲值或綁定扣款工具，同時也無須支付跨境消費或超商代支手續費，快速透過超商臨櫃繳費，或是直接透過銀行帳戶轉帳即可完成付款。

操作流程僅需在Google Play Store介面中的付款方式選擇「便利超商及銀行轉帳」，並且依照個人需求選擇超商臨櫃繳費，或是以銀行帳戶轉帳付款。後續僅需透過操作流程中取得的付款代碼，即可前往超商以機台輸入繳費代碼，並且憑列印單據至超商櫃台繳費，或是直接透過線上、ATM方式進行轉帳。

如果是第一次使用「便利超商及銀行轉帳」服務的用戶，則必須進行銀行電子支付身分驗證，避免詐騙或濫用情況發生。

▲「便利超商及銀行轉帳」服務操作流程
▲「便利超商及銀行轉帳」服務操作流程

而依照Google說明，目前台灣遊戲產業已經成為全球市場成長重要推手，其中台灣在去年第一季已經取代德國，成為全球第五大市場的手機遊戲市場，並且在去年年第一季創造高達7億美元產值，僅次於美國、日本、中國與韓國。

同時因為豐沛的創新動能，以及玩家對於手機遊戲的高度需求，使得台灣成為亞太遊戲市場成長重要推手之一。

▲Google台灣業務副總經理蔡逸民 (左)、柒伍壹遊戲共同創辦人陳俊儒 (右) 和遊戲熵共同創辦人吳少辰 (中) 共同分享台灣遊戲發展狀況
▲Google台灣業務副總經理蔡逸民 (左)、柒伍壹遊戲共同創辦人陳俊儒 (右) 和遊戲熵共同創辦人吳少辰 (中) 共同分享台灣遊戲發展狀況

不過，在今年因為市場發展不確定性增加、經濟發展疲軟等因素影響下，使得遊戲市場成長動力趨緩情況，Google預期原創休閒類型遊戲，以及跨裝置遊玩的遊戲會有更大成長表現。

其中，包含模擬、益智、拼圖、卡牌、休閒類遊戲均有顯著成長跡象，而更多使用者不僅透過手機遊玩遊戲，更有不少比例透過Android模擬器在不同裝置上遊玩遊戲，因此預期跨平台發行遊戲將能吸引更多使用者支持。

Google更表示擴大遊戲使用族群，並且透過內容延長遊戲生命週期，讓遊戲能產生更高遊玩黏著度，將成為遊戲開發商接下來面對課題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

超商 便利商店

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