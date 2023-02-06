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影／奎丁洗泰國泡泡浴羞喊「她手指伸進去我的...」 實戰影片好害羞

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber奎丁飛到泰國拍攝洗泡泡浴企劃，超真實記錄讓人看了臉紅心跳。圖／取自奎丁YouTube
YouTuber奎丁飛到泰國拍攝洗泡泡浴企劃，超真實記錄讓人看了臉紅心跳。圖／取自奎丁YouTube

YouTuber奎丁近日飛到泰國拍攝一系列企劃，其中挑戰一項在泰國旅程中最知名的行程之一的泡泡浴，拍攝被性感女郎近距離接觸、用肉體按摩的新奇過程，影片上線3天已累積超過43萬次觀看。

奎丁出國旅遊趁此行拍攝洗泰國泡泡浴企劃，跟風挑戰Joeman到日本拍攝的「日本泡泡浴大對決」題材，影片開場時不忘笑虧「Joeman拍的什麼東西都沒看到太遜了吧！」

向來風格大膽、火辣的奎丁用手機拍下洗泡泡浴的過程，她一邊接受女服務員的按摩服務，一邊描述「她的手滑過我的屁股縫」、「現在用他的屁股洗我的大腿」、「她用她的下面幫我按摩」、「她的手指伸進去洗我的...oh my god」等語，讓人看了不禁臉紅心跳。

YouTuber奎丁飛到泰國拍攝洗泡泡浴企劃，超真實記錄讓人看了臉紅心跳。圖／取自奎丁YouTube
YouTuber奎丁飛到泰國拍攝洗泡泡浴企劃，超真實記錄讓人看了臉紅心跳。圖／取自奎丁YouTube

泡泡浴結束後，女服務員帶奎丁來到休息室，女服務生給了她一瓶潤滑油並詢問她要不要享受指交服務，不過奎丁拒絕並選擇簡單的馬殺雞服務。女服務生也透露，男顧客享受泡泡浴的時間較短，由於沒有為女顧客提供性愛服務，因此反而需要比較久的服務時間。

奎丁一行人洗完泡泡浴後，互相分享體驗心得，奎丁認為雖然服務過程很享受，但洗一次泡泡浴花費近3千元，「我自己覺得有點貴，但是買個體驗我覺得不錯」。

泰國 按摩 YouTuber

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