影／奎丁洗泰國泡泡浴羞喊「她手指伸進去我的...」 實戰影片好害羞
YouTuber奎丁近日飛到泰國拍攝一系列企劃，其中挑戰一項在泰國旅程中最知名的行程之一的泡泡浴，拍攝被性感女郎近距離接觸、用肉體按摩的新奇過程，影片上線3天已累積超過43萬次觀看。
奎丁出國旅遊趁此行拍攝洗泰國泡泡浴企劃，跟風挑戰Joeman到日本拍攝的「日本泡泡浴大對決」題材，影片開場時不忘笑虧「Joeman拍的什麼東西都沒看到太遜了吧！」
向來風格大膽、火辣的奎丁用手機拍下洗泡泡浴的過程，她一邊接受女服務員的按摩服務，一邊描述「她的手滑過我的屁股縫」、「現在用他的屁股洗我的大腿」、「她用她的下面幫我按摩」、「她的手指伸進去洗我的...oh my god」等語，讓人看了不禁臉紅心跳。
泡泡浴結束後，女服務員帶奎丁來到休息室，女服務生給了她一瓶潤滑油並詢問她要不要享受指交服務，不過奎丁拒絕並選擇簡單的馬殺雞服務。女服務生也透露，男顧客享受泡泡浴的時間較短，由於沒有為女顧客提供性愛服務，因此反而需要比較久的服務時間。
奎丁一行人洗完泡泡浴後，互相分享體驗心得，奎丁認為雖然服務過程很享受，但洗一次泡泡浴花費近3千元，「我自己覺得有點貴，但是買個體驗我覺得不錯」。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我按讚開啟小鈴鐺追隨新影音！
📢 【話題】三星Galaxy S23定價出爐台灣還在賣關子？1圖看這國手機有多貴、逼近6萬元
📢 【周報】尷尬了！蘋果iPhone賣超好 主因「這用戶」大量跳槽
📢 【話題】「搬電視搭高鐵」防Netflix鎖共享帳號？3細項規則曝 「1個月做1次」網炸鍋
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言