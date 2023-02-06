馬斯克給推特用戶「好康」！訂閱Twitter Blue服務的創作者共享廣告營收分潤

馬斯克（Elon Musk）稍早透過個人Twitter表示，從即日起將向創作者提供廣告營收分潤，但先決條件是必須訂閱Twitter Blue，並且取得身分認證。

不過，Elon Musk並未透露進一步分潤辦法細節。

而向創作者提供廣告分潤的作法，目前包含YouTube、Instagram、TikTok、Facebook等平台都已經有類似作法，藉此吸引更多創作者提供內容，進而吸引更多人觀看，並且透過廣告分潤說服創作者持續常駐。

Twitter接下來也採用相同方式吸引創作者進駐，預期能以此增加更多新進用戶，藉此創造更多流量，同時也能提高Twitter Blue訂閱比例，進而增加營收。

除了透過Twitter Blue訂閱服務提高營收，此次標榜將與創作者分享更多廣告營收分潤，目的也是希望推動內容、流量與廣告營收正向循環。其他部分，Twitter目前也開始透過API付費使用模式增加營收，甚至未來還可能推出加密貨幣在內金融支付服務。

To be eligible, the account must be a subscriber to Twitter Blue Verified — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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