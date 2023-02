馬斯克給推特用戶「好康」！訂閱Twitter Blue服務的創作者共享廣告營收分潤

馬斯克(Elon Musk)稍早透過個人Twitter表示,從即日起將向創作者提供廣告營收分潤,但先決條件是必須訂閱Twitter Blue,並且取得身分認證。

不過,Elon Musk並未透露進一步分潤辦法細節。

而向創作者提供廣告分潤的作法,目前包含YouTube、Instagram、TikTok、Facebook等平台都已經有類似作法,藉此吸引更多創作者提供內容,進而吸引更多人觀看,並且透過廣告分潤說服創作者持續常駐。

Twitter接下來也採用相同方式吸引創作者進駐,預期能以此增加更多新進用戶,藉此創造更多流量,同時也能提高Twitter Blue訂閱比例,進而增加營收。

除了透過Twitter Blue訂閱服務提高營收,此次標榜將與創作者分享更多廣告營收分潤,目的也是希望推動內容、流量與廣告營收正向循環。其他部分,Twitter目前也開始透過API付費使用模式增加營收,甚至未來還可能推出加密貨幣在內金融支付服務。

To be eligible, the account must be a subscriber to Twitter Blue Verified