馬斯克給推特用戶「好康」！訂閱Twitter Blue服務的創作者共享廣告營收分潤
馬斯克（Elon Musk）稍早透過個人Twitter表示，從即日起將向創作者提供廣告營收分潤，但先決條件是必須訂閱Twitter Blue，並且取得身分認證。
不過，Elon Musk並未透露進一步分潤辦法細節。
而向創作者提供廣告分潤的作法，目前包含YouTube、Instagram、TikTok、Facebook等平台都已經有類似作法，藉此吸引更多創作者提供內容，進而吸引更多人觀看，並且透過廣告分潤說服創作者持續常駐。
Twitter接下來也採用相同方式吸引創作者進駐，預期能以此增加更多新進用戶，藉此創造更多流量，同時也能提高Twitter Blue訂閱比例，進而增加營收。
除了透過Twitter Blue訂閱服務提高營收，此次標榜將與創作者分享更多廣告營收分潤，目的也是希望推動內容、流量與廣告營收正向循環。其他部分，Twitter目前也開始透過API付費使用模式增加營收，甚至未來還可能推出加密貨幣在內金融支付服務。
To be eligible, the account must be a subscriber to Twitter Blue Verified— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我按讚開啟小鈴鐺追隨新影音！
📢 【話題】三星Galaxy S23定價出爐台灣還在賣關子？1圖看這國手機有多貴、逼近6萬元
📢 【周報】尷尬了！蘋果iPhone賣超好 主因「這用戶」大量跳槽
📢 【話題】「搬電視搭高鐵」防Netflix鎖共享帳號？3細項規則曝 「1個月做1次」網炸鍋
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言