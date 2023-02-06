取消營運《Apex英雄M》不夠！EA還有一款尚未發表「宇宙類」單人遊戲也消失

除了宣布取消營運《Apex英雄M》、中止開發《戰地風雲Mobile》消息，彭博新聞報導指稱EA實際上還取消一款尚未發表、隸屬《神兵泰坦》 (Titanfall)與《Apex英雄》宇宙的單人遊戲作品。

不過，EA方面並未對此報導作任何回應。

在此之前，EA宣布終止營運自2021年4月推出的《Apex英雄M》手機遊戲，同時也證實將中止開發《戰地風雲Mobile》 (Battlefield Mobile)手機遊戲。在回應說法中，EA表示雖然《Apex英雄M》吸引眾多玩家遊玩，甚至獲得蘋果2022年度App Store獎項，但仍未達實際期望目標，因此決定終止營運。

而《戰地風雲Mobile》則是因應遊戲市場需求不同，加上過去推出的《戰地風雲》生態持續成長，因此決定調整產品研發方向，將終止開放此款手機遊戲。

因應目前全球市場經濟變化等影響，遊戲市場近期也面臨不少挑戰，因此也讓EA等遊戲發行商必須將資源聚焦在可以發揮更高市場價值的遊戲，另外像是Ubisoft等遊戲發行商也傳出取消發行多款遊戲，藉此精簡相關成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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