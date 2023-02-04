創立Gmail服務的前Google員工認為人工智慧可能很快就會「摧毀」Google

Google第23號員工、創立Gmail服務的前Google員工Paul Buchheit近期表示，諸如近期走紅的ChatGPT人工智慧技術應用發展，可能會在一兩年內就會「摧毀」Google過去以來建立發展優勢。

Paul Buchheit認為，如同當年Google推出的搜尋引擎技術在短時間內毀掉黃頁式資料查詢網站使用模式，現今的Google服務也可能也會在短時間內被大量興起人工智慧技術擊敗。

Google may be only a year or two away from total disruption. AI will eliminate the Search Engine Result Page, which is where they make most of their money.



Even if they catch up on AI, they can't fully deploy it without destroying the most valuable part of their business! https://t.co/jtq25LXdkj — Paul Buchheit (@paultoo) December 1, 2022

即便Google已經大量投入諸如LaMDa等人工智慧技術發展，但近期像是ChatGPT等人工智慧技術快速走紅，更讓許多人開始質疑Google在人工智慧技術發展推進速度是否過慢。另一方面，在Google現有廣告營收模式中，絕大多數廣告是透過Google Search服務曝光產生營收，若未來越來越多人工智慧可以取代現有搜尋服務，意味將直接影響Google廣告營收。

不過，Google方面其實也在構思未來搜尋使用模式，其中也包含結合人工智慧的使用體驗，甚至在先前推動Google Assistant數位助理服務時，Google也曾透過實驗性質方式測試互動語音型態的廣告內容，藉此在未來更多透過僅以聲音互動的搜尋使用模式裡，設法繼續透過廣告內容產生獲利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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