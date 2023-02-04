快訊

陸間諜氣球飄美上空…因「這條約」影響 打下中方氣球恐不可行

陸間諜氣球遭擊落？推特影片被瘋傳 五角大廈回應了

創立Gmail服務的前Google員工認為人工智慧可能很快就會「摧毀」Google

聯合新聞網／ 楊又肇

Google第23號員工、創立Gmail服務的前Google員工Paul Buchheit近期表示，諸如近期走紅的ChatGPT人工智慧技術應用發展，可能會在一兩年內就會「摧毀」Google過去以來建立發展優勢。

Paul Buchheit認為，如同當年Google推出的搜尋引擎技術在短時間內毀掉黃頁式資料查詢網站使用模式，現今的Google服務也可能也會在短時間內被大量興起人工智慧技術擊敗。

即便Google已經大量投入諸如LaMDa等人工智慧技術發展，但近期像是ChatGPT等人工智慧技術快速走紅，更讓許多人開始質疑Google在人工智慧技術發展推進速度是否過慢。另一方面，在Google現有廣告營收模式中，絕大多數廣告是透過Google Search服務曝光產生營收，若未來越來越多人工智慧可以取代現有搜尋服務，意味將直接影響Google廣告營收。

不過，Google方面其實也在構思未來搜尋使用模式，其中也包含結合人工智慧的使用體驗，甚至在先前推動Google Assistant數位助理服務時，Google也曾透過實驗性質方式測試互動語音型態的廣告內容，藉此在未來更多透過僅以聲音互動的搜尋使用模式裡，設法繼續透過廣告內容產生獲利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 AI 搜尋引擎 Google Gmail

延伸閱讀

Alphabet第4季營收低於預期 廣告業務縮減

拚百億關卡！宏碁資訊組戰隊、雲端服務進入戰國時代

影音／Google「棒狀物鍵盤」他真的做出來了！「比電子琴還長」超驚人

Google、Meta掀裁員潮「蘋果卻例外」 庫克2大點關鍵Hold住員工

相關新聞

奧客莫名留1星負評讓他毫無頭緒 感嘆：Google評論應廢除

在去餐廳前，你會先看Google評論嗎？一名網友反而認為Google評論「應該廢除」，因為他家人經營的餐廳，疑似遭人惡意留下1星負評，讓他不禁認為「Google評論應該廢除」，且若可以存在，也不應該是「任何人都可以評論」的系統，因為這樣對於經營者而言相當不公平。

休假不能玩！《英雄聯盟》進不去還陷入「重登遊戲Loop」　網怒：LOL炸裂了嗎

今天應該是《英雄聯盟》（League of Legends，LOL）玩家最失望的一天！上（1）月從Garena轉移至原廠Riot Games經營後引來不少好評，不料最近適逢寒假期間，上線人數疑似過多，導致遊戲伺服器出現不穩狀況，今（3）日晚間更有不少玩家無法開玩氣罵轉到「R社」也讓「LOL炸裂了」。

捷運資訊看板當機後出現「WindowsXP」 網一片驚呼：還在用？

一名網友在搭乘某處捷運時拍攝下這一幕，電子的捷運乘車資訊系統竟然播放到「當機」，並跑出微軟Windows XP的重新開機畫面，讓許多網友看了直呼「我的天！竟然是windows XP」，引起許多討論。

創立Gmail服務的前Google員工認為人工智慧可能很快就會「摧毀」Google

Google第23號員工、創立Gmail服務的前Google員工Paul Buchheit近期表示，諸如近期走紅的ChatGPT人工智慧技術應用發展，可能會在一兩年內就會「摧毀」Google過去以來建立發展優勢。

Twitter準備以API計費方案作為全新營收來源

日前宣布禁止第三方應用服務直接存取Twitter API之後，Twitter正式宣布將從2月9日開始以付費形式，讓開發者能使用其API資源。

超級盃開打倒數 點開Apple Music跟著蕾哈娜唱起來

將以第57屆超級盃中場秀的表演巨星身分重返歌壇的蕾哈娜，除了先前公布的30秒官方前導預告，全球粉絲現在還可以點開Appl...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。