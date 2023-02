創立Gmail服務的前Google員工認為人工智慧可能很快就會「摧毀」Google

Google第23號員工、創立Gmail服務的前Google員工Paul Buchheit近期表示,諸如近期走紅的ChatGPT人工智慧技術應用發展,可能會在一兩年內就會「摧毀」Google過去以來建立發展優勢。

Paul Buchheit認為,如同當年Google推出的搜尋引擎技術在短時間內毀掉黃頁式資料查詢網站使用模式,現今的Google服務也可能也會在短時間內被大量興起人工智慧技術擊敗。

Google may be only a year or two away from total disruption. AI will eliminate the Search Engine Result Page, which is where they make most of their money.



Even if they catch up on AI, they can't fully deploy it without destroying the most valuable part of their business! https://t.co/jtq25LXdkj