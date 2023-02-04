創立Gmail服務的前Google員工認為人工智慧可能很快就會「摧毀」Google
Google第23號員工、創立Gmail服務的前Google員工Paul Buchheit近期表示，諸如近期走紅的ChatGPT人工智慧技術應用發展，可能會在一兩年內就會「摧毀」Google過去以來建立發展優勢。
Paul Buchheit認為，如同當年Google推出的搜尋引擎技術在短時間內毀掉黃頁式資料查詢網站使用模式，現今的Google服務也可能也會在短時間內被大量興起人工智慧技術擊敗。
Google may be only a year or two away from total disruption. AI will eliminate the Search Engine Result Page, which is where they make most of their money.— Paul Buchheit (@paultoo) December 1, 2022
Even if they catch up on AI, they can't fully deploy it without destroying the most valuable part of their business! https://t.co/jtq25LXdkj
即便Google已經大量投入諸如LaMDa等人工智慧技術發展，但近期像是ChatGPT等人工智慧技術快速走紅，更讓許多人開始質疑Google在人工智慧技術發展推進速度是否過慢。另一方面，在Google現有廣告營收模式中，絕大多數廣告是透過Google Search服務曝光產生營收，若未來越來越多人工智慧可以取代現有搜尋服務，意味將直接影響Google廣告營收。
不過，Google方面其實也在構思未來搜尋使用模式，其中也包含結合人工智慧的使用體驗，甚至在先前推動Google Assistant數位助理服務時，Google也曾透過實驗性質方式測試互動語音型態的廣告內容，藉此在未來更多透過僅以聲音互動的搜尋使用模式裡，設法繼續透過廣告內容產生獲利。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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