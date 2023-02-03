捷運資訊看板當機後出現「WindowsXP」 網一片驚呼：還在用？
一名網友在搭乘某處捷運時拍攝下這一幕，電子的捷運乘車資訊系統竟然播放到「當機」，並跑出微軟Windows XP的重新開機畫面，讓許多網友看了直呼「我的天！竟然是windows XP」，引起許多討論。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，表示自己在某捷運站時看到捷運乘車資訊系統播到當機，並貼出一張照片，照片中的電子看板呈現Windows XP正在開機的畫面，引來許多網友的注目。
有網友驚訝得直呼「我的天！竟然是windows XP」、「還在XP？」，對於這樣的驚訝，也有專業網友給出解釋，表示「穩定的系統通常不會再升級」，例如「美軍的戰艦上面還有win95」，該網友也補充「其實只要系統沒有對外，不要增加太多新軟體，有沒有更新也沒什麼影響。」，也有網友附和「對於很多設備包含醫療儀器來說，穩定運作才最重要！無腦更新反而是自己挖坑給自己跳。」、「很多舊軟體只能用XP，公司的中央空調控制軟體只能用XP。」
許多網友也表示對XP的讚嘆，表示「XP再戰10年」、「我也還在用XP」、「XP是永遠的神」、「還是XP好用啊」，也有網友透露使用XP的不只這一處，「上次去澄清湖棒球場看球賽，發現他們控制大螢幕的電腦也是XP」、「有些ATM也還在用！」、「其實有很多中小企業或者集團內部，都還是用XP在跑自己公司開發的軟體。」甚至有網友表示「我公司只有一台電腦～還在用 Win 98~」讓其他網友讚嘆「博物館級的！」。
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