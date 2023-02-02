臉書成「吃電怪獸」不是錯覺？ 前員工怒揭耗電真相：Meta是故意的

你也覺得手機開啟臉書APP會造成大耗電嗎？前Meta員工日前向外媒爆料，這是Meta故意為之。

根據《紐約郵報》報導，曾在Meta旗下Messenger應用軟體擔任資料科學家的前員工喬治（George Hayward）日前揭露，臉書假借測試功能或圖像加載等名義，執行「負面測試（Negative testing）」來暗中消耗用戶的手機電量。

喬治無法確定具體有多少用戶受到臉書的負面測試影響，但他確實收到一份用來培訓員工「如何進行負面測試」的內部文件，因此能肯定Meta已採取該作法。

喬治於2019年、以數十萬美元高薪待遇被Meta聘用，但他多次向主管抗議「負面測試」的作法卻遭到無視，主管甚至反勸他「通過傷害少數人，我們可以幫助更多人」。

喬治因拒絕參與負面測試而在Meta去（2022）年11月的一波大裁員中被解雇，他原先向Meta提起訴訟，但因Meta內部仲裁條款，他只得撤回告訴，待雙方先進行仲裁。

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