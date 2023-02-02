取消營運《Apex英雄M》、中止開發《戰地風雲Mobile》　EA手機遊戲市場策略面臨改變

EA稍早宣布終止營運自2021年4月推出的《Apex英雄M》 (Apex Legends Mobile)手機遊戲，同時也證實將中止開發《戰地風雲Mobile》 (Battlefield Mobile)手機遊戲。

依照EA公布說法，雖然《Apex英雄M》吸引眾多玩家遊玩，甚至獲得蘋果2022年度App Store獎項，但仍未達實際期望目標，因此決定終止營運。而《戰地風雲Mobile》則是因應遊戲市場需求不同，加上過去推出的《戰地風雲》生態持續成長，因此決定調整產品研發方向，將終止開放此款手機遊戲。

同時，EA強調未來依然會持續推動《戰地風雲》生態成長，並且致力改進《戰地風雲2042》遊玩內容，藉此吸引更多玩家加入。

但隨著《戰地風雲Mobile》開發工作終止，負責打造此款遊戲的Industrial Toys工作室也將關閉。

《Apex英雄M》預計從即日起的90天內關閉，所有透過付費購買的內容都會被禁止使用，同時遊戲內商店系統也將被關閉，但玩家依然可以在遊戲被正式關閉前持續使用剩餘的虛擬貨幣遊玩。

而《Apex英雄M》關閉將不影響桌機版、家用主機版的《Apex英雄》遊玩，本身屬於獨立營運產品。

另一方面，此次宣布終止兩款手機遊戲營運與開發，似乎凸顯EA在手機遊戲市場發展佈局策略改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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