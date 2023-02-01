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跟冰棒說拜拜！台灣團隊打造「冰友」開放匯入冰棒數據 下載破300萬次

聯合新聞網／ INSIDE
圖／MixerBox提供
圖／MixerBox提供

Snap確認將於今年2月3日關閉社群定位冰棒Zenly）App 服務，台灣開發團隊MixerBox則開發出全新社交定位App「冰友」（BFF）可開放匯入用戶過去在「冰棒」（Zenly）歷史數據，打進海外15國市場，下載數已經正式突破300萬次！

去年科技業裁員寒冬之際，Snapchat母公司Snap面臨裁員，也確認將於今年2月3日關閉社群定位冰棒（Zenly）App服務，消息一出後讓許多用戶相當不捨。總部位於矽谷、研發團隊位於台灣的開發團隊MixerBox以冰棒退場之際，開發出全新社交定位App「冰友」（BFF）。

冰友打進海外15國市場 拿下多國社交類冠軍

根據MixerBox新聞稿，「冰友」在過去不到兩個月內打進海外15國市場，陸續攻佔歐、亞多國下載冠軍，包含歐洲的西班牙、瑞典、芬蘭，以及亞洲的泰國、越南、馬來西亞等重要市場，根據官方目前「冰友」下載量已經正式突破300萬次大關。

MixerBox亞太市場負責人劉家懿在官方新聞稿表示：「我們對穩定度的要求一直增加，並且努力整合用戶冰棒歷史數據，下載數反應用戶肯定我們對簡單、好用的堅持。而國內外旅遊風氣復甦，冰友的出現剛好滿足了民眾社交定位的使用情境，而海外歐洲及亞洲市場數據也在不斷突破當中，進一步刺激了冰友的下載成績。」

冰友開放匯入冰棒歷史數據

圖／MixerBox提供
圖／MixerBox提供

團隊認為，冰友運行穩定度高，且可開放匯入用戶過去在「冰棒」（Zenly）歷史數據，只要用戶將自行申請下載的數據按照流程進行提供，就能快速在冰友中重建過往的地圖足跡，以上特點滿足用戶期待。

此外，冰友近期也已陸續推出了「移動速度」（公測中）、「充電中提示」、「Google、Apple與衛星地圖選項」以及「多種主題視覺」等多項優化，讓用戶們能透過多種不同玩法，與好友輕鬆拉近彼此距離。

針對未來冰友發展，研發團隊樂觀看待，劉家懿提到：「冰友目前已在幾個亞洲以外國家瑞典、芬蘭、丹麥、匈牙利、以色列等登上免費App總榜或社交排行榜冠軍。未來還是會持續優化程式，讓全球使用者皆能體驗到台灣團隊開發的社群軟體。」冰友於iOS、Android雙平台皆可下載，歡迎更多「冰友們」加入。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Zenly 芬蘭 裁員 冰棒 社群媒體 APP

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