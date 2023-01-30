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YouTuber引爭議滅人氣？愛莉莎莎賣課程大賺「谷底翻身到頂峰」 網指4關鍵奏效

聯合新聞網／ 綜合報導
愛莉莎莎日前販售線上預售課程，讓網友好奇她如何愈挫愈勇「再度翻紅」，引起熱議。（翻攝自愛莉莎莎IG）
愛莉莎莎日前販售線上預售課程，讓網友好奇她如何愈挫愈勇「再度翻紅」，引起熱議。（翻攝自愛莉莎莎IG）

愛莉莎莎日前開設線上課程「從『流量經營』到『熱銷熱賣』｜愛莉莎莎的自媒體銷售學」至今已吸引2萬4千多人報名，營業額相當可觀，她也澄清並非媒體說的那樣賺進數千萬還能繳清房貸，「僅是分潤的導師」，讓網友好奇她如何愈挫愈勇「再度翻紅」，4個關鍵引起熱議。

一名網友在批踢踢（PTT）的Gossiping發文表示，愛莉莎莎一出道就爆紅，但認為不少YouTuber們，「通常爆紅後會出現爭議，然後就過氣了。」像是聖結石、小玉等人，「甚至連反骨流量都下滑超多」，驚訝愛莉莎莎因先前的「肝膽排石法」惹議，「以為要一蹶不振了，結果靠團購回穩，這次賣課程再度翻紅。」甚至人氣還邁向頂峰，好奇她到底是怎麼辦到的。

愛莉莎莎日前當起講師「不藏私」地傳授網紅相關課程，引起好評。（翻攝自愛莉莎莎IG）
愛莉莎莎日前當起講師「不藏私」地傳授網紅相關課程，引起好評。（翻攝自愛莉莎莎IG）

該文引起不少人討論，網友表示，「認真的女孩啊」、「（長相）正、學歷高、有頭腦、樂於分享、會賺錢。」、「她那次挫敗有認真檢討思考，懂得反省。」、「你以為人家行銷系讀假的喔。」也有網友講白了「公關公司這波操作很厲害」、「肯花錢找公司配合讓利，當然穩。」、「台灣人就不在意那些（負面新聞）好嗎，連毒犯都能支持了。」

更有網友說「她也算沉寂一陣子」、「她也沒以前紅了，以前每部都百萬點閱」、「有腦的根本不想看他吧」、「死忠的很多吧」、「你沒下這標題我都不知道她又紅了」。

愛莉莎莎的「自媒體銷售學」預售課程至少有2萬人報名聽課。（翻攝自知識衛星）
愛莉莎莎的「自媒體銷售學」預售課程至少有2萬人報名聽課。（翻攝自知識衛星

YouTuber 網紅

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