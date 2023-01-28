快訊

台中21歲女除夕夜猝死 遭飼養法鬥、獒犬等5寵物狗啃食遺體

紐西蘭奧克蘭創紀錄暴雨襲擊至少2死 機場淹水成泳池千名旅客受困

「我希望我錯了」！ 美空軍上將預測美中兩國將在2025年交戰

BuzzFeed網站將以人工智慧產生更多創作內容

聯合新聞網／ 楊又肇

華爾街日報取得消息指稱，近期與Meta進一步合作的BuzzFeed，未來將擴大使用人工智慧進行內容創作。

從BuzzFeed執行長Jonah Peretti透露說法，包含編輯、採訪，以及營運相關作業流程，都會導入人工智慧技術輔助，而BuzzFeed網站吸引多人使用的心理測驗小遊戲，同樣也會藉由人工智慧生成更多吸引人遊玩內容。

另一方面，Jonah Peretti更預期人工智慧將能超越目前藉由現有資料分析生成內容的運作模式，例如藉由人類提供相關題材想法、內容訴求，即可自動生成完整且吸引人的創作內容。

在此之前，其實有不少內容網站業者已經開始思索藉由人工智慧生成更多創作文章，藉此取代傳統人力成本，或是藉由人工智慧輔助讓創作內容變得更有效率。不過，從CNET網站日前「實驗」結果，顯然目前藉由人工智慧創作內容仍有一定風險，就連OpenAI的ChatGPT聊天機器人所作內容都可能有明顯錯誤，甚至出現抄襲、剽竊等情況，因此目前以人工智慧協助內容創作仍有其不足之處。

但許多人更擔心內容網站經營者若只是為了獲利，進而像現有農場網站一樣大量散播抄襲、虛假且聳動內容時，恐怕會形成更難以阻擋假消息傳播等問題。另一方面，若人工智慧技術被擴大濫用，未來影響層面可能會變得更大。

不過，其實也有人認為可將人工智慧技術視為「工具」，並且藉由此「工具」讓內容創作變得更有效率，進而讓工作人員可以有更多心思進行創作，甚至也可能因此產生更多工作機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人工智慧 Meta

延伸閱讀

照顧腎臟病患者 安南醫院擴增病床、引進AI 打造一站式專區

微軟再撒10億美元投資OpenAI 擴大人工智慧技術發展

微軟投資OpenAI百億美元

錯誤率高？CNET網站將暫停以人工智慧編寫報導內容

相關新聞

PTT半夜「全面強制登出」！鄉民等嘸驗證信 氣炸灌爆官方臉書

批踢踢實業坊（Ptt.cc）為了確定可以聯繫到用戶，今（28）日凌晨起要求使用者重新填寫聯絡信箱，甚至將所有用戶強制登出。不過，不少鄉民依照公告填好信箱後，卻遲遲收不到驗證信，因此氣炸灌爆批踢踢實業坊的臉書官方帳號。

圖輯／「手叉腰」迷因穿搭風爆紅全台？網瘋拍紅格紋＋羽絨背心路人 笑壞「怎麼都這樣穿」

還記得一名國外男子看球賽因支持的隊伍分數落後而無奈「手叉腰」，經典Pose被媒體拍到因而爆紅變成「迷因」，而他身上當時穿的格紋襯衫配羽絨背心竟「流竄全台灣」，讓台灣網友們用手機鏡頭拍下一切，笑翻眾人，直呼「煩欸，怎麼都這樣穿。」

BuzzFeed網站將以人工智慧產生更多創作內容

華爾街日報取得消息指稱，近期與Meta有進一步合作的BuzzFeed，未來將擴大使用人工智慧進行內容創作。

變得更直覺、簡單操作 Google將於未來幾個月陸續釋出新版YouTube TV介面

在近期公布消息中，Google透露將在未來幾個月內推出新版YouTube TV操作介面，將讓使用者能更方便透過電視觀看YouTube收錄內容。

神回顧／2022年20大YouTuber排行出爐！他比九天玄女阿翰還要紅

你都看哪些YouTube頻道？自媒體時代問世，現在只要擁有一台智慧型手機，人人都可以根據喜好經營社群媒體、YouTube頻道，觀眾也能藉由創作者的視角踏出生活圈，不論是美食料理、出國旅遊，還是美妝頻道

不再是「手遊展」！任天堂首攻2023台北電玩展因1事挨轟 索尼Playstation連3年缺席也被酸

以往台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）都被網友戲稱「手遊展」，這次2月2日登場的2023年的台北電玩展終於找來大咖廠商助陣，除了台灣微軟Xbox外，任天堂（Nintendo）首度以「原廠」身分參展，不過1個「佈局」仍被玩家罵慘沒誠意；而索尼的PlayStation更是連續3年（2021至2023）缺席，讓網友大酸「省展覽預算（嗎）？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。