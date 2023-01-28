BuzzFeed網站將以人工智慧產生更多創作內容

華爾街日報取得消息指稱，近期與Meta有進一步合作的BuzzFeed，未來將擴大使用人工智慧進行內容創作。

從BuzzFeed執行長Jonah Peretti透露說法，包含編輯、採訪，以及營運相關作業流程，都會導入人工智慧技術輔助，而BuzzFeed網站吸引多人使用的心理測驗小遊戲，同樣也會藉由人工智慧生成更多吸引人遊玩內容。

另一方面，Jonah Peretti更預期人工智慧將能超越目前藉由現有資料分析生成內容的運作模式，例如藉由人類提供相關題材想法、內容訴求，即可自動生成完整且吸引人的創作內容。

在此之前，其實有不少內容網站業者已經開始思索藉由人工智慧生成更多創作文章，藉此取代傳統人力成本，或是藉由人工智慧輔助讓創作內容變得更有效率。不過，從CNET網站日前「實驗」結果，顯然目前藉由人工智慧創作內容仍有一定風險，就連OpenAI的ChatGPT聊天機器人所作內容都可能有明顯錯誤，甚至出現抄襲、剽竊等情況，因此目前以人工智慧協助內容創作仍有其不足之處。

但許多人更擔心內容網站經營者若只是為了獲利，進而像現有農場網站一樣大量散播抄襲、虛假且聳動內容時，恐怕會形成更難以阻擋假消息傳播等問題。另一方面，若人工智慧技術被擴大濫用，未來影響層面可能會變得更大。

不過，其實也有人認為可將人工智慧技術視為「工具」，並且藉由此「工具」讓內容創作變得更有效率，進而讓工作人員可以有更多心思進行創作，甚至也可能因此產生更多工作機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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