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可以說話了！Meta將恢復川普的Facebook及Instagram帳號

聯合新聞網／ 楊又肇

Meta全球事務總裁Nick Clegg稍早發文表示，將在未來幾周內恢復前美國總統川普FacebookInstagram帳號。

依照Nick Clegg說明，由於兩年前認為前美國總統川普所使用帳號影響公眾安全，在經過慎重決議下將其帳號停權，並且禁止川普本人透過其他帳號使用Facebook、Instagram等線上社群服務，而如今認為其影響公眾安全的風險已經明顯降低，因此將在未來幾周內恢復川普過往曾使用帳號。

不過，Nick Clegg也強調會配合全新防護措施，避免類似影響公眾安全的情況再度發生。

在此之前，Twitter在由Elon Musk收購後，隨即在去年11月將川普使用帳號解除封鎖，但川普至今仍未透過Twitter發言，而是繼續使用其自有線上社群服務Truth Social發表言論。

而在Nick Clegg證實將恢復川普的Facebook及Instagram帳號之後，川普團隊目前也未對此作任何回應，但川普本人則是在Truth Social平台上表示已經知曉其Facebook及Instagram帳號將被恢復消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

川普 Instagram 美國 Facebook

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