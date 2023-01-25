數據曝慘況 推特12月廣告收入大減71%
廣告資訊公司「標準媒體指數」最新數據顯示，推特去年12月的廣告收入較前年同期大減71%，原因是廣告大戶在億萬富豪馬斯克接管這間社群媒體之後削減在這個平台的廣告支出。
路透社報導，「標準媒體指數」（Standard MediaIndex）公布新數據的同時，推特（Twitter）正採取一系列行動來扭轉這波廣告主出走潮，像是提供部分免費廣告、解除政治廣告禁令並讓企業能夠更好地控制廣告定位。
該公司數據顯示，推特去年11月的廣告收入比前年同期少55%，即便這幾個月傳統上是企業在廣告支出上較「大方」的時期，聚焦在年底檔期促銷產品。
推特沒有立即回應路透社的置評請求。
根據另一家市調公司Pathmatics的預估，多數企業於11月暫停在推特投放廣告。當月馬斯克（Elon Musk）「大赦」幾個被禁的推特帳號，並公布「藍勾勾」付費帳號驗證標示，導致冒充企業的假帳號氾濫。
Pathmatics估計，馬斯克去年10月27日入主推特後，這間社群平台排名前30大的廣告商當中，有14家全面停止在推特投放廣告。
去年11月Twitter Spaces活動中，馬斯克談到企業暫停投放廣告的問題，說廣告主如果「希望再觀望一下」，他是可以諒解的。
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