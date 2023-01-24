快訊

國5北返車多…主線雪隧「紫爆」回堵4.5公里 預估塞到入夜

逢年節格外孤獨…父母仍盼斷聯兒女主動「回頭是岸」

台積衝刺3奈米 號召供應鏈全員備戰 尾牙成誓師宴？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶毛小孩不知何處去 工程師自創App查寵物友善地點

中央社／ 台北24日電
工程師Brian利用業餘時間，花了6個月，創設「Petboo」App。（翻攝自「Petboo」官網）
工程師Brian利用業餘時間，花了6個月，創設「Petboo」App。（翻攝自「Petboo」官網）

為方便飼主了解寵物友善地點，台北市府推出「動物友善空間計畫」，輔導店家張貼動物友善空間貼紙；也有工程師自創App，可一鍵查詢全台寵物友善餐飲、住宿、景點等。

台灣少子化嚴重，許多民眾寧願養「毛小孩」也不願生小孩，2021年全台寵物犬貓數量已達295萬隻，首度超過0到14歲的人口數289萬，「寵物友善」商機越來越大。

台北市府推出「動物友善空間計畫」，輔導店家在門口張貼「支持台北市動物友善空間」標示貼紙，讓飼主了解寵物友善地點；另有「台北毛孩趣旅行」臉書（Facebook）粉絲頁，提供最新動物友善空間、疫苗注射等資訊。

在台北小巨蛋附近的「Roffy’s cafe」店主曼達表示，自己從小就很喜歡狗，但因長期從事服務業，沒時間養狗，因此決定開一家寵物友善咖啡廳，讓主人可以出來放鬆，她自己也能跟貓狗玩。

工程師Brian說，他有養狗，假日時經常帶毛小孩到咖啡廳，但他很好奇，有那麼多人養寵物，卻沒有一個實用的App，介紹哪些餐廳、旅館是寵物友善，因此利用業餘時間，花了6個月，創設Petboo這個App。

打開Petboo App後，只需填寫姓名、電話經過認證即可使用，首頁分別有餐飲、住宿、景點、購物等分類，點選後更可查看不同縣市、行政區的寵物友善地點，並詳細標註店家可接受的貓狗類型、是否需牽繩、能不能落地等資訊，目前全台約有2000多個寵物友善地點。

Brian說，目前資料來源大多是Google Map或他自己去過的地方，使用者也可以協助新增地點，經過審核後就會上架，分享給更多使用者。

為推廣領養代替購買，也有民眾以農委會開放「動物認領養」資料庫撰寫「領養浪我回家」App，可以分體型、毛色、年齡、區域等，分類收容所中的貓狗，並提供動物收容所的電話、導航，協助民眾認養。

Petboo下載點

蘋果iOS點我下載

安卓點我下載

寵物 咖啡廳 餐飲 APP

延伸閱讀

6毛孩變「搖錢樹」 江宏恩秀寵物餐

花蓮8醫院春節維持看診 縣府彙整獸醫院營業時間

中市動保處媒合百家業者 春節照顧毛小孩不打烊

他幫雪橇犬洗完澡「從頭到腳布滿蜘蛛網」！網驚：剛從盤絲洞出來？

相關新聞

想偷偷退出LINE群組怎做？過來人秒曝「最實用1招」：不會有通知

LINE是台灣人愛用的社交軟體之一，不論公私事都有可能會創LINE群組，讓一群人加入共同發言討論，但一名網友就求助，他加入太多LINE群組到如今「根本都用不上」，好奇「怎麼不著痕跡地退群組？」

買了卻不會用 86歲爺刊廣告「想學會用iPhone」有驚喜結果

國外一名爺爺在當地媒體刊登廣告，希望找人來教他用手機，一名23歲正妹決定擔任爺爺的「家教」，兩人也因此成為忘年之交。

帶毛小孩不知何處去 工程師自創App查寵物友善地點

為方便飼主了解寵物友善地點，台北市府推出「動物友善空間計畫」，輔導店家張貼動物友善空間貼紙；也有工程師自創App，可一鍵...

彭博：Spotify最快將於本週開始裁員

路透社今天引述彭博報導，Spotify Technology計劃最快將於本週開始裁員以縮減成本，加入近來裁減上萬員工的A...

馬斯克：推特將改變廣告形式 並將推無廣告訂閱模式

社群媒體推特（Twitter）老闆馬斯克21日在推特發文表示，推特的廣告太頻繁出現、也太大了，他將改變推特的廣告尺寸與出...

Sony公布額外13款對應PlayStation VR2的遊戲，可免費更新或小額付費升級

在PlayStation VR2即將於2月22日正式上市之前，Sony更進一步宣布額外13款對應PlayStation VR2遊玩的遊戲作品，藉此讓玩家可在PlayStation VR2上市一個月內，即可體驗超過30款遊戲作品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。