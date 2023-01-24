帶毛小孩不知何處去 工程師自創App查寵物友善地點
為方便飼主了解寵物友善地點，台北市府推出「動物友善空間計畫」，輔導店家張貼動物友善空間貼紙；也有工程師自創App，可一鍵查詢全台寵物友善餐飲、住宿、景點等。
台灣少子化嚴重，許多民眾寧願養「毛小孩」也不願生小孩，2021年全台寵物犬貓數量已達295萬隻，首度超過0到14歲的人口數289萬，「寵物友善」商機越來越大。
台北市府推出「動物友善空間計畫」，輔導店家在門口張貼「支持台北市動物友善空間」標示貼紙，讓飼主了解寵物友善地點；另有「台北毛孩趣旅行」臉書（Facebook）粉絲頁，提供最新動物友善空間、疫苗注射等資訊。
在台北小巨蛋附近的「Roffy’s cafe」店主曼達表示，自己從小就很喜歡狗，但因長期從事服務業，沒時間養狗，因此決定開一家寵物友善咖啡廳，讓主人可以出來放鬆，她自己也能跟貓狗玩。
工程師Brian說，他有養狗，假日時經常帶毛小孩到咖啡廳，但他很好奇，有那麼多人養寵物，卻沒有一個實用的App，介紹哪些餐廳、旅館是寵物友善，因此利用業餘時間，花了6個月，創設Petboo這個App。
打開Petboo App後，只需填寫姓名、電話經過認證即可使用，首頁分別有餐飲、住宿、景點、購物等分類，點選後更可查看不同縣市、行政區的寵物友善地點，並詳細標註店家可接受的貓狗類型、是否需牽繩、能不能落地等資訊，目前全台約有2000多個寵物友善地點。
Brian說，目前資料來源大多是Google Map或他自己去過的地方，使用者也可以協助新增地點，經過審核後就會上架，分享給更多使用者。
為推廣領養代替購買，也有民眾以農委會開放「動物認領養」資料庫撰寫「領養浪我回家」App，可以分體型、毛色、年齡、區域等，分類收容所中的貓狗，並提供動物收容所的電話、導航，協助民眾認養。
Petboo下載點
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