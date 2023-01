Elon Musk透露計畫推出價格更高、去除所有廣告的Twitter Blue訂閱方案

雖然近期在舊金山聯邦法院出席作證,指稱當年表示「資金到位」,將能讓當時的Tesla走上私有化的「不當發言」作辯解,Elon Musk同時也在個人Twitter頁面透露已經著手打造價格更高、將去除所有廣告內容的Blue訂閱方案。

依照目前Twitter Blue訂閱方案來看,將以每月8美元價格提供訂閱,在iOS裝置上則考量會有App內付費分潤規定,因此會以每月11美元價格提供,主要是讓個人或相關機構使用帳號可以獲得實名認證,同時也能享有推文編輯等方便功能。

而若如Elon Musk表示將推出訂閱價格更高,同時去除所有廣告內容的Blue訂閱方案,意味每月訂閱價格將會增加至10至15美元,而Twitter未來可能會透過服務讓體驗差異化,藉此吸引更多人付費使用Blue訂閱方案。

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads