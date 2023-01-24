Elon Musk透露計畫推出價格更高、去除所有廣告的Twitter Blue訂閱方案
雖然近期在舊金山聯邦法院出席作證，指稱當年表示「資金到位」，將能讓當時的Tesla走上私有化的「不當發言」作辯解，Elon Musk同時也在個人Twitter頁面透露已經著手打造價格更高、將去除所有廣告內容的Blue訂閱方案。
依照目前Twitter Blue訂閱方案來看，將以每月8美元價格提供訂閱，在iOS裝置上則考量會有App內付費分潤規定，因此會以每月11美元價格提供，主要是讓個人或相關機構使用帳號可以獲得實名認證，同時也能享有推文編輯等方便功能。
而若如Elon Musk表示將推出訂閱價格更高，同時去除所有廣告內容的Blue訂閱方案，意味每月訂閱價格將會增加至10至15美元，而Twitter未來可能會透過服務讓體驗差異化，藉此吸引更多人付費使用Blue訂閱方案。
Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023
另外，Elon Musk也透露在Twitter上的廣告出現頻率過於頻繁，同時版面也相對太大，接下來將會進一步作調整，但具體作法是否會影響目前Twitter廣告營收，暫時還無法確認。
至近期短暫出席作證，Elon Musk以當時確實與沙烏地阿拉伯公共投資基金進行協商，當時後者確實表態對於協助Tesla私有化感興趣，但最終此筆資金並未順利取得，導致當時的Tesla無法順利進行私有化，因此以此辯解當時發言並非造假，或是為了炒作股票。
不過，目前法院是否採信Elon Musk的證詞，可能還是要後續裁決結果而定。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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