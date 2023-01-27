不再是「手遊展」！任天堂首攻2023台北電玩展因1事挨轟 索尼Playstation連3年缺席也被酸
以往台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）都被網友戲稱「手遊展」，這次2月2日登場的2023年的台北電玩展終於找來大咖廠商助陣，除了台灣微軟Xbox外，任天堂（Nintendo）首度以「原廠」身分參展，不過1個「佈局」仍被玩家罵慘沒誠意；而索尼的PlayStation更是連續3年（2021至2023）缺席，讓網友大酸「省展覽預算（嗎）？」
任天堂只開放遊玩舊遊戲引眾怒
此次香港商任天堂香港有限公司台灣分公司以原廠身份參加2023台北電玩展，除了提供家機Switch購機優惠外，現場提供Switch遊戲試玩，不過網友發現，試玩的遊戲竟只提供去（2022）年4月和9月各自推出的《Nintendo Switch 運動》、《斯普拉遁3（Splatoon 3）》，卻沒開放今年5月的大作《薩爾達傳說王國之淚》或是3月重製的《星之卡比Wii 豪華版》，引起熱議。
該討論串在「巴哈姆特」引起討論，雖然有網友欣慰「竟然會參展」、「終於不是台北手遊桌遊展了」，但不少人任天堂鐵粉抱怨這次試玩遊戲「都是舊作品，完全沒吸引力」、「不要求未上市的作品宣傳（指薩爾達傳說王國之淚），好歹最近（1月20日推出）《聖火降魔錄 Engage》要出了，連宣傳展示也不願意。」加上展示攤位還比一旁的《神魔之塔》還小，認為任天堂誠意不足。
網驚：索尼不用宣傳PS VR2嗎？
另名網友則在批踢踢（PTT）的Playstation版表示，Playstation（PS）在2021至2023年已經3年沒在台北電玩展參展，「以前電玩展最大的攤位就是PS了，一堆人會衝電玩展買PS4，現場也能玩到一堆試玩，還有遊戲製作人會來。」他認為這次剛好PS5也不再缺貨，更可以趁此時在電玩展銷售一番，嚇壞任天堂參展，但PS繼續缺席，「不會以後都不會參展了吧。」
該文也引起討論，網友表示，「（PS5）就沒遊戲啊，要怎麼參加電玩展。」、「今年不是還有PS VR2可以展？」、「參加了要幹嘛？又不會公布任何新消息，難道像任天堂一樣放舊遊戲讓大家試玩嗎？」、「他們連東京電玩展跟E3都不展了，台北（電玩展）怎麼可能辦。」、「省展覽預算（嗎）？」但也有人緩頰，「這幾年線上發表會才是宣傳主力。」、「辦展不如給折扣」。
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