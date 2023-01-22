Google地圖走春最夯「神」地點 全台這十大廟宇最多人查詢

2023 年的農曆新年即將到來，長達十天的年假，有機會提升人們走出室外規劃出遊的意願。觀察 2022 年農曆新年期間 Google 地圖在台灣的使用情形，發現春節期間互動和規劃路線最頻繁的地點和廟宇，分別是「高鐵台中站」和南投竹山「紫南宮」，最想在地圖上找的餐飲則是早餐。

從除夕祭祖、初一走春到初四開工迎財神，走訪廟宇已成為許多台灣人的春節行程之一。2022 春節期間在 Google 地圖上最多人尋找路線、熱度最高的廟宇，是主神為土地公的南投竹山紫南宮，而排名前十大的廟宇，還有供奉媽祖的白沙屯拱天宮和鹿港天后宮，以及各地供奉關聖帝君、觀世音等不同的宮廟，呈現台灣多元的民俗信仰。

台灣人春節想去哪間廟？ 圖片及資料來源：Google

而同樣在去年春節期間，台灣人在 Google 地圖上尋找路線、互動最多的是高鐵台中站和台中火車站，反映出春節期間交通轉運的重要性。另外，除了桃園機場因春節出入境繁忙登上第五名，其餘入榜地點大多為購物中心或節慶市集，也凸顯春節期間台灣民眾積極尋找地方添購新物以及綜合休閒活動的好去處。

台灣人春節想去哪？ 圖片及資料來源：Google

春節習俗牽動飲食偏好：外出享用懶人早餐、吃素消災登熱搜

在春節期間，飲食店家的搜尋熱度也有變化。在 2022 年，最多人在 Google 地圖上尋找的飲食供應地點為咖啡廳，但在春節期間則降至第三，早餐取而代之成為最地圖上最熱搜的飲食地點，展現民眾在年假期間外出尋找早餐店的需求。

台灣人平常找什麼吃？ 圖片及資料來源：Google

另外，排名第二的是火鍋，呼應春節期間台灣民眾想找到地方圍爐吃鍋，而素食登上排行榜第四名，也反映初一吃齋的習俗，讓台灣民眾想要透過 Google 地圖找到提供素食的店家。

台灣人春節找什麼吃？ 圖片及資料來源：Google

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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