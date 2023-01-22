快訊

怒！女國道酒駕自撞引連環追撞火燒車 統聯駕駛、女乘客枉死

拜登「文件門」擴大！司法部13小時大搜索 又在家中搜出6機密文件

Google地圖走春最夯「神」地點 全台這十大廟宇最多人查詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google地圖走春最夯「神」地點 全台這十大廟宇最多人查詢

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
走春最夯「神」地點 圖片及資料來源：Google
走春最夯「神」地點 圖片及資料來源：Google

2023 年的農曆新年即將到來，長達十天的年假，有機會提升人們走出室外規劃出遊的意願。觀察 2022 年農曆新年期間 Google 地圖在台灣的使用情形，發現春節期間互動和規劃路線最頻繁的地點和廟宇，分別是「高鐵台中站」和南投竹山「紫南宮」，最想在地圖上找的餐飲則是早餐

從除夕祭祖、初一走春到初四開工迎財神，走訪廟宇已成為許多台灣人的春節行程之一。2022 春節期間在 Google 地圖上最多人尋找路線、熱度最高的廟宇，是主神為土地公的南投竹山紫南宮，而排名前十大的廟宇，還有供奉媽祖的白沙屯拱天宮和鹿港天后宮，以及各地供奉關聖帝君、觀世音等不同的宮廟，呈現台灣多元的民俗信仰。

台灣人春節想去哪間廟？ 圖片及資料來源：Google
台灣人春節想去哪間廟？ 圖片及資料來源：Google

而同樣在去年春節期間，台灣人在 Google 地圖上尋找路線、互動最多的是高鐵台中站和台中火車站，反映出春節期間交通轉運的重要性。另外，除了桃園機場因春節出入境繁忙登上第五名，其餘入榜地點大多為購物中心或節慶市集，也凸顯春節期間台灣民眾積極尋找地方添購新物以及綜合休閒活動的好去處。

台灣人春節想去哪？ 圖片及資料來源：Google
台灣人春節想去哪？ 圖片及資料來源：Google

春節習俗牽動飲食偏好：外出享用懶人早餐、吃素消災登熱搜

在春節期間，飲食店家的搜尋熱度也有變化。在 2022 年，最多人在 Google 地圖上尋找的飲食供應地點為咖啡廳，但在春節期間則降至第三，早餐取而代之成為最地圖上最熱搜的飲食地點，展現民眾在年假期間外出尋找早餐店的需求。

台灣人平常找什麼吃？ 圖片及資料來源：Google
台灣人平常找什麼吃？ 圖片及資料來源：Google

另外，排名第二的是火鍋，呼應春節期間台灣民眾想找到地方圍爐吃鍋，而素食登上排行榜第四名，也反映初一吃齋的習俗，讓台灣民眾想要透過 Google 地圖找到提供素食的店家。

台灣人春節找什麼吃？ 圖片及資料來源：Google
台灣人春節找什麼吃？ 圖片及資料來源：Google

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

春節 早餐

延伸閱讀

棧貳庫「沐光茶庵」春節快閃店 海景包廂品茗、逛茶史

南投縣府和人安合作 弱勢街友今年可住旅館過春節

彈性用車最佳選擇 春節租iRent享多項優惠

春節碧山巖將湧人潮 內湖警交管籲搭大眾運輸工具

相關新聞

Google地圖走春最夯「神」地點 全台這十大廟宇最多人查詢

2023 年的農曆新年即將到來，長達十天的年假，有機會提升人們走出室外規劃出遊的意願。觀察 2022 年農曆新年期間 Google 地圖在台灣的使用情形，發現春節期間互動和規劃路線最頻繁的地點和廟宇，分別是「高鐵台中站」和南投竹山「紫南宮」，最想在地圖上找的餐飲則是早餐。

2011年後幾乎維持相同介面！維基百科頁面外觀終於做了改版

維基媒體基金會 (Wikimedia Foundation)稍早宣布，從2011年便維持幾乎相同設計的維基百科網頁版頁面，將換上全新外貌。

Netflix營收成長幅度創上市以來最低 全球付費用戶新增長數量超乎預期

Netflix稍早公布2022財年第四季財報，營收達78.5億美元，相比去年同期成長1.9%，雖然營收成長幅度成為自2002年掛牌上市以來最低，但在全球付費用戶新增長數量卻超乎市場預期。

他買999元3C福袋獲3230元產品喊「值得」 網友見實物大酸：買到撞到清庫存

不少民眾會在過年期間買個福袋試手氣，而福袋內容包羅萬象，從日用品到3C一應俱全。一名網友日前購買知名蘋果專賣店販售的999元3C福袋，開箱後估算發現產品價值共3230元，認為「今年還蠻值得的」，卻引起網友感嘆「（店家）真的是清庫存的」、「電子垃圾幫QQ」。

Twitter聲明：不允許開發者開發第三方Twitter應用服務

日前Elon Musk透露將限制第三方服務取用Twitter服務資源後，Twitter於上週悄悄調整API內容，並且於稍早聲明將不再允許開發者繼續打造第三方Twitter應用服務。

歐盟促TikTok在9月期限前遵守規定 否則將被禁用

歐洲聯盟負責內部市場業務執行委員布勒東（Thierry Breton）今天告訴中國社群媒體公司TikTok執行長，如果在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。