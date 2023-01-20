懶人包／過年宅在家 5大熱門追劇APP價格、優缺點比一比
過年不想出門人擠人，可選擇宅在家追劇、看電影的慵懶行程，追劇平台App好不好用，會影響追劇的舒適程度，每個串流平台適合族群也略有差異，聯合新聞網幫大家整理2023最熱門的5大追劇APP，並解析各家的費用及優缺點，大家可依據自己喜好來選用。
Netflix
Netflix譯名網飛或奈飛，起源於美國，提供網路影片串流服務，訂閱者可使用網路裝置連結到Netflix的線上內容資料庫，單一訂閱者的帳號能同時讓多人使用，即使在非訂閱者的電腦或手機都也能登入服務，是目前臺灣最主流的串流影音平台。
Netflix 的影片內容較多元，不論是韓劇、台劇、美劇、日劇和陸劇還是動漫，都有在平台上播映。Netflix 影劇內容會符合當地的流行和文化推薦適合的影劇，並且也會製作Netflix獨家的原創影集，凸顯和其他影音平台內容的不同。
收費方式
基本：月繳270元，限1個裝置，SD標準畫質（480p）
標準：月繳330元，可2個裝置，HD高畫質（1080p）
高級：月繳390元，可4個裝置，Ultra HD超高畫質（4K）
優點：高品質的原創影集、多元化的影劇種類、價格合理、多載具支援，還有遊戲可以玩：
缺點：亞劇、電影、綜藝節目較少，有些影片有時間性，時間到會下架。
適合族群：歐美掛、追求高畫質者、Netflix原創內容愛好者。
Netflix 最新片單推薦：《婚姻積分戰》、《淡藍之眸》、《鋒迴路轉：抽絲剝繭》、《白噪音》、《火山危機：白島救援行動》。
Disney+
Disney+是一個由華特迪士尼公司推出的線上串流媒體隨選視訊平台，由華特迪士尼公司的迪士尼媒體與娛樂發行分部掌管和營運。
Disney+的影片包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理和Star的精彩串流內容，如果是會將每部經典迪士尼電影看上十遍以上的人，真心超級推薦。
收費方式：月繳270元、年繳2,790元，最多可以同1個帳號4個裝置一起收看。
優點：可回味童年時光、漫威迷和星際大戰粉的福星。
缺點：無加速功能、影劇種類較單一、不會放上總共集數或是播放日期，難知何時更新該收看。
適合族群：非常適合想要回味童年的迪士尼頻道愛好者、熱愛漫威電影宇宙系列的狂熱者以及科幻迷。
Disney+ 最新片單推薦：《台灣犯罪故事》、《Moving異能》、《東京復仇者：聖夜決戰篇》、《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》、《原來這就是愛啊》。
愛奇藝
愛奇藝（iQIYI）是百度集團旗下的視訊網站平台，並同時經營內容製作及分銷，是中國最大的影音串流平台，囊括了日劇、韓劇、綜藝與動漫等，跟其他串流平台最大的差異就是愛奇藝擁有較多中國的影集、綜藝節目，如果你平時就對陸劇情有獨鍾的人千萬別錯過。
收費方式：月繳240元、季繳630元、年繳1,990元（無廣告高畫質）。
優點：陸劇、綜藝節目、動畫多，片源豐富。
缺點：非VIP有廣告
適合族群：陸劇、大陸綜藝節目愛好者。
愛奇藝 最新片單推薦：《狐妖小紅娘》、《浮圖緣》、《蓮花樓》、《歸路》、《盲少爺的小女僕》。
Catchplay+
CATCHPLAY+是一家創立於2006年的臺灣影視發行及製作公司，在臺灣和大中華區的，主要業務包括院線發行、家庭娛樂、線上電影、網路電視等，是台灣第一個進軍國際的影音平台。
CATCHPLAY+除了獨家上架最新強檔好萊塢大片、強檔美劇、原創臺劇，還有英倫劇集，也和 HBO GO 合作，影集或是實境秀的上架速度和美國完全同步。
收費方式：
免費會員：每月內可免費觀看「免費看專區」10部片，也可花費60元或80元單租電影。
標準會員：每月199元（CP+無限看），可觀賞數千部電影及影集，更可享單租每部6折優惠。
優點：有大量中、日、韓、美的最新電影看好看滿。
缺點：同時間只能在一台裝置上播放、影劇的量明顯少、付會員費還要另外付租電影的費用。
適合族群：歐美掛、電影迷、HBO原創內容愛好者。
Catchplay+ 最新片單推薦：《最後生還者》、《偶像漩渦》、《白宮管道工》、《愛與死》。
LINE TV
LINE TV是Z Holdings Corporation旗下子公司LINE在泰國和臺灣推出的行動影音串流平臺，用戶可透過網際網路、iOS和Android行動應用程式收看電視劇、綜藝、動漫、電影、卡通等線上免費影音。
LINE TV以韓劇、台劇、陸劇為大宗，也有一些台韓的綜藝節目、日劇及動畫可選擇，最大特色是提供了許多免費收看的內容，適合預算有限者。
收費方式：月繳230元、季繳600元、年繳1,890元。
優點：多獨家戲劇、會員註冊最簡單方便、綁定Line帳號有點數贈送、支援Apple TV。
缺點：系統偶爾播放不穩定、片庫較單薄、Bug較多一點。
適合族群：韓劇、陸劇、台劇迷。
LINE TV 最新片單推薦：《大嘻哈時代2》、《HIStory5-遇見未來的你》、《代理公司》、《頭腦共助》、《去有風的地方》。
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