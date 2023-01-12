限定5天、明起手刀領新鈔！用Google Map「新鈔地圖」定位8家銀行不怕迷路

2023兔年過年穿新衣戴新帽，當然換新鈔也少不了！央行邀8家金融機構、共454家分行提供新鈔兌換服務，並解決民眾「找銀行」的麻煩，直接設置Google Maps「換新鈔地圖」！只不過需注意，銀行和郵局換新鈔的時間僅有5個營業日，遇到假日可至ATM提領。

中央銀行找來臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構提供兌換新鈔服務，以利民眾可在春節前拿到全新鈔票好過年，而兌換日期也將是「期間限定」：

期間限定換新鈔日期：1月13日（周五）至1月19日（周四）

共計5個營業日與2個例假日，實際上可到現場換新鈔的天數僅有5天，其餘時間則可至ATM提領。

央行還特地做出Google Maps版本的「112年度春節前8家金融機構之指定新鈔兌換地點」，可查看所在位置附近的銀行或郵局是否有提供換新鈔的服務。（翻攝自Goole Maps）

也由於8家銀行共454家分行數眾多恐讓民眾搞不清楚到底哪裡才能臨櫃換新鈔，央行還特地做出Google Maps版本的「112年度春節前8家金融機構之指定新鈔兌換地點」，也就是俗稱的「換新鈔地圖」，可透過手機點進該Google Maps頁面，就能定位查看離你家最近的銀行是否有提供換新鈔服務，再導航前進所在地，相當方便。

央行提到，期間限定新鈔兌換期間，各地點的大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，提示民眾可前往兌換。

Google Maps「換新鈔地圖」：點我開新網頁

手機版Google Maps「換新鈔地圖」定位及導航方法。（製圖／聯合新聞網）

電腦版Google Maps「換新鈔地圖」定位及導航方法。（製圖／聯合新聞網）

除了上述銀行機構外，台北富邦銀行也從1月16日至19日共4天，在135間分行提供新鈔提領與兌換服務；台新銀行則從今（12）日起至22日共11天，於全台新光三越及台鐵特定車站的台新ATM，提供新鈔提領服務。

1月13日（周五）至1月19日（周四）期間，8家銀行共454家金融機構提供換新鈔服務。圖／聯合報系資料照片

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