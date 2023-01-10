「30歲老人」看過來！用XDD打字並非過氣 她喊1原因其實超討喜

流行語年年換，你有追上新潮流，還是處在「過氣階段」呢？一名網友表示他與友人對話使用「XD」，被嫌棄是不是「3、40歲的老人」，「已經沒人在用XD了」，引起熱議，不少網友則說，使用XD的人有1面向「相當討喜」。

一名網友在Dcard發文表示，日前他玩匿名聊天App與一名年輕妹妹聊天，提到自己打字習慣用各種表情符號，「像是XD、:)、0.0之類」，沒想到對方看到他聊天內容出現「XD」，驚呼現在沒人在用XD，而是用貼圖或emoji，還被問「你是不是（年齡）3、40歲的老人？」

他因此信心遭受到嚴重打擊，表示自己才快要「奔三」，不覺得自己老，也認為「XD這符號很生動」，「是真的現在沒人用這類表情符號了嗎？」引起不少網友討論。

多數網友力挺原Po使用「XD」沒有特別過氣的問題，「我19，還是超愛用XDDDDD。」、「20歲到現在都還是會用xd，但不會特別轉成大寫。」、「XD很生動阿」、「有些人不喜歡emoji或是顏文字，剛認識時我通常都用xd。」且有女網友表示，使用XD的人「才是一個好相處的人」、「（認識）一個長相高冷的男生傳賴（LINE）給我，他也蹦出一個XD，瞬間從很有距離感的男人變成超可愛的大男生。」

3字頭小編謎之音： 現在開始狂用XDDDDDDDD博得歡心

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