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老司機片片掰了！上古神獸級成人網站「ThisAV」突關閉 這網站招手「腥腥」相惜

聯合新聞網／ 綜合報導
網友得知「上古神獸」等級的香港免費成人網站「ThisAV」關站，感傷表示「珍藏的片單都成為泡影。」。（示意圖／ingimage）
網友得知「上古神獸」等級的香港免費成人網站「ThisAV」關站，感傷表示「珍藏的片單都成為泡影。」。（示意圖／ingimage）

崩潰了！被網友稱為「上古神獸」等級的香港免費成人網站「ThisAV」，網站驚傳無預警關閉，引起網友討論，網友感傷表示「一些舊經典片只有那（邊）有。」還引起另一個色情網站感性留言「因為你，很多人才能一夜好眠」。

一名網友在批踢踢（PTT）的Gossiping版表示，原本想在2023年來「第一發」時，「突然發現，充滿回憶的『ThisAV（色情網站）』已經連不上了。」提到雖然網站介面很陽春，搜尋功能也不是很好用，「不過各個經典的系列，還有我那珍藏的片單都成為泡影。」只能改上別的色情網站觀看一番，引起不少網友討論。

網友表示，「國中常用的網站」、「真的連不上欸，希望只是臨時掛了。」、「香港怎麼狂開色情網站，很多中文知名的都香港人架的。」、「Thisav=上古神獸」、「百年沒看了，唯一有價值的是草創時代。」、「一直跳病毒擋下載」。也有網友低調分享其他「看片」管道。

據了解成人網站「ThisAV」營運超過10年，2015年更推出安卓（Android）版手機應用程式可直接觀看，2019年力挺香港反送中活動，在官網呼籲網友參加「守護香港反送中」大遊行。《聯合新聞網》觀察發現，該網頁已顯示無法正常運作，網站名也改為「thisav.com - 該網站正在出售」之資訊，似乎真的永久關閉。

被網友稱為「上古神獸」等級的香港免費成人網站「ThisAV」驚傳無預警關閉，網站名也改為「thisav.com - 該網站正在出售」。（翻攝自ThisAV網站）
被網友稱為「上古神獸」等級的香港免費成人網站「ThisAV」驚傳無預警關閉，網站名也改為「thisav.com - 該網站正在出售」。（翻攝自ThisAV網站）

面對成人網站「ThisAV」無預警關閉，也引來其他成人網站的感性發言，「MISSAV」網站就以「關於ThisAV正式關閉」為題發文表示，「感謝貴站（ThisAV）這13年來為我們帶來的快樂。因為你，令世間少了很多紛爭。因為你，很多人才能一夜好眠。因為你，啟發了無數後起網站。」最後更「致上最高敬意」，希望ThisAV團隊未來有新開始，果真是成人網站「腥腥」相惜啊。

成人網站「MISSAV」更感性發文謝謝ThisAV「因為你，很多人才能一夜好眠」。（翻攝自MISSAV網站）
成人網站「MISSAV」更感性發文謝謝ThisAV「因為你，很多人才能一夜好眠」。（翻攝自MISSAV網站）

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