老司機片片掰了！上古神獸級成人網站「ThisAV」突關閉 這網站招手「腥腥」相惜
崩潰了！被網友稱為「上古神獸」等級的香港免費成人網站「ThisAV」，網站驚傳無預警關閉，引起網友討論，網友感傷表示「一些舊經典片只有那（邊）有。」還引起另一個色情網站感性留言「因為你，很多人才能一夜好眠」。
一名網友在批踢踢（PTT）的Gossiping版表示，原本想在2023年來「第一發」時，「突然發現，充滿回憶的『ThisAV（色情網站）』已經連不上了。」提到雖然網站介面很陽春，搜尋功能也不是很好用，「不過各個經典的系列，還有我那珍藏的片單都成為泡影。」只能改上別的色情網站觀看一番，引起不少網友討論。
網友表示，「國中常用的網站」、「真的連不上欸，希望只是臨時掛了。」、「香港怎麼狂開色情網站，很多中文知名的都香港人架的。」、「Thisav=上古神獸」、「百年沒看了，唯一有價值的是草創時代。」、「一直跳病毒擋下載」。也有網友低調分享其他「看片」管道。
據了解成人網站「ThisAV」營運超過10年，2015年更推出安卓（Android）版手機應用程式可直接觀看，2019年力挺香港反送中活動，在官網呼籲網友參加「守護香港反送中」大遊行。《聯合新聞網》觀察發現，該網頁已顯示無法正常運作，網站名也改為「thisav.com - 該網站正在出售」之資訊，似乎真的永久關閉。
面對成人網站「ThisAV」無預警關閉，也引來其他成人網站的感性發言，「MISSAV」網站就以「關於ThisAV正式關閉」為題發文表示，「感謝貴站（ThisAV）這13年來為我們帶來的快樂。因為你，令世間少了很多紛爭。因為你，很多人才能一夜好眠。因為你，啟發了無數後起網站。」最後更「致上最高敬意」，希望ThisAV團隊未來有新開始，果真是成人網站「腥腥」相惜啊。
📢 老司機色色又專業～Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次
📢 苦主撿便宜買PS Plus會員慘被盜 過來人曝「銀行早認證索尼」自保這動作超關鍵
📢 【話題】恐怖慎入！玩家18年後才發現…《戰慄時空2》屍體照「真的人類模樣」非假圖
📢 黃阿瑪也參一腳！12款LINE期間限定免費貼圖 這隻「狗狗」免任務下載最霸氣
📢 逼退來真的！Netflix 2023年開抓「寄生帳號」 用驗證碼就夠你煩的了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言