「新年快樂」必用！15款LINE期間限定免費貼圖迎2023 OPEN小將爽用180天
「5、4、3、2、1」迫不及待要和親朋好友道聲2023新年快樂了嗎？《聯合新聞網》嚴選全新6款、精選9款新年問候好友的「期間限定」LINE免費貼圖，全新貼圖以7-11的貼圖「2023 OPEN!新年快樂動次動!」最大方，免任務直接下載、再送180天使用期限，讀者們快來下載吧！
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▊ 2023 OPEN!新年快樂動次動!
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▊ LINE TAXI × 卡洛特
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▊ Pocky×懶散兔與啾先生: 兔年萌萌的
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▊ 黑貓 with you
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▊ 台灣Pay × Pay吉賀歲免費貼圖
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▊ LINE購物 夯話題×鹿鼻羊
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▊ LINE購物護照★蝦米幸福聖誕跨年篇
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▊ Anden Hud×狗與鹿-歡樂迎新年篇
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▊ LINE禮物 × 企鵝皮蛋
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▊ TOMMY × MIFFY 官方限定貼圖
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▊ 台新獅馬特 × 黃阿瑪 揪你開心過節
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▊ 小三美日×短耳貓頭鷹歡樂可愛生活日常
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▊ 陪你度過每一天！晴天P莉 × J客的日常
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