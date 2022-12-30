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「新年快樂」必用！15款LINE期間限定免費貼圖迎2023 OPEN小將爽用180天

聯合新聞網／ 綜合報導
《聯合新聞網》嚴選全新6款、精選9款新年問候好友的「期間限定」LINE免費貼圖，全新貼圖以7-11的貼圖「2023 OPEN!新年快樂動次動!」最大方，免任務直接下載。（製圖／聯合新聞網）
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▊ 2023 OPEN!新年快樂動次動!

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▊ LINE TAXI × 卡洛特

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▊ 台灣Pay × Pay吉賀歲免費貼圖

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▊ LINE購物 夯話題×鹿鼻羊

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▊ LINE購物護照★蝦米幸福聖誕跨年篇

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▊ Anden Hud×狗與鹿-歡樂迎新年篇

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▊ LINE禮物 × 企鵝皮蛋

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▊ 小三美日×短耳貓頭鷹歡樂可愛生活日常

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