恐怖慎入！玩家18年後才發現…《戰慄時空2》屍體照「真的人類模樣」非假圖

如果你玩過18年前推出的《戰慄時空2（Half-Life 2）》，那你可能會對部分場景和人物有印象，只不過有一名網友日前發現，遊戲內的屍體照臉部圖像竟是「真的」屍體照模樣，而非單純遊戲畫面，不少玩家得知後感到不舒服，「難怪每次遊玩都會被它嚇壞。」

2014年推出的第一人稱射擊遊戲《戰慄時空2》，玩家需擊退入侵的外星生物與合成人，當時因遊戲內容與品質優異，許多小細節非常逼真，讓不少玩家驚豔，引來多數好評。據外媒報導，日前有網友分享一張聲稱是法醫教科書的屍體圖片，臉部疑似被火燒得面目全非，卻引起《戰慄時空2》粉絲的討論。

《戰慄時空2》粉絲一看到該張屍體圖片，表示臉部模樣就跟《戰慄時空2》模組檔案「corpse01.mdl」的臉部材質一樣，僅微調其中一部分，把兩隻眼睛都弄成「燒傷」狀態，也引起網路上不少YouTuber製作相關影片討論該遊戲。

有網友日前意外貼出真實屍體照，被《戰慄時空2》告知外觀跟遊戲內的屍體模樣相同，讓其他玩家驚訝「竟然看了18年的屍體」。（翻攝自richterovertime推特）

不少玩家驚覺原來遊戲內的屍體臉部模樣是真實人類照，直呼太噁心，「原來看了18年的屍體照」、「讓人好不安」、「害我看著corpse01（指模組檔案）做噩夢」、「搜尋真的屍體照害我後悔了。」還有人表示「我很確定《戰慄時空2》中的大部分血腥模樣，都使用真實照片。」

也由於該遊戲已出18年，是否會再更新微調遊戲內的「屍體面貌」則尚未得知，但有熱心玩家在Steam平台的Steam工作坊推出替換「corpse01.mdl」的模組檔案。

Did you know?



"corpse01.mdl" from Half-Life 2 and GMod is textured using real photos of a dead, burnt body



The original picture is from a medical book, and will be in the replies (NSFW warning) pic.twitter.com/iDe3Ia65Id — Richter Overtime (@richterovertime) 2022年12月19日

商品推薦