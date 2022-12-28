苦主撿便宜買PS Plus會員慘被盜 過來人曝「銀行早認證索尼」自保這動作超關鍵

在大型電子網站刷卡撿便宜仍要當心風險！一名網友表示，他刷卡購買索尼（Sony）的PlayStation Plus（簡稱PS Plus）的會員方案後，將「卡片放在家」，仍遭盜刷，呼籲PS Plus會員的玩家注意，引起熱議。就有網友提醒自己別忽略1件事外，還提到銀行直接把「PS Store」設為「安全風險」不給刷，就知道資安問題有多嚴重。

一名網友在批踢踢（PTT）的Playstation版表示，日前趁特價時至PlayStation Store（PS Store）購買PS Plus會員，這個月竟遭盜刷，他提到自己沒在亞馬遜買過東西，平常都把卡片放在家，用手機支付、繳帳單，隨後貼出盜刷證明，可見不肖人士至亞馬遜刷卡購買2筆項目，金額分別為527元和1898元，他懷疑是到PS Store刷卡惹禍，提醒其他玩家小心防範並注意帳單。

該文引起許多人討論，有網友看完此文才發現他在PS Store一直刷卡刷不過的原因，經詢問銀行方面，「台銀說這個商店是『安全風險』，所以把它封鎖起來。」意即該購買網站有相當大的資安風險，還有過來人表示，「索尼資安是出了名的爛，我兩個索粉朋友都警告過我。」、「我上週三也被盜認證」、「我已經刷完秒刪了還被盜。」

網友建議不要在該平台「綁定信用卡資訊」，買完遊戲或其他產品後就火速刪掉相關付費資訊。（翻攝自PS Store官網）

也有網友認為最關鍵因素在於「平台綁定信用卡資訊」，「你有把卡片資訊存在PS Store裡面就有可能（被盜刷）」、「信用卡資訊盡量不要存，買完就刪掉，不然就買點數卡儲值。」驚動其他網友「哇，今天回去趕快刪資料。」另外，還有網友呼籲不要用簽帳卡刷卡，「（與信用卡比較）簽帳卡直接扣款，想要錢回來更難。」

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