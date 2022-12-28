索尼互動娛樂執行長沒在怕：Xbox Game Pass訂閱服務不是競爭對手
依照Insider Gaming網站取得消息指稱，索尼互動娛樂執行長Jim Ryan在今年12在內部舉辦的的員工問答中表示，不認為Xbox Game Pass訂閱服務會是直接最競爭對手，甚至強調近兩年的PlayStaion 5機種銷售數量，實際已經超過Xbox Game Pass訂閱用戶人數總合。
從微軟今年4月聲稱Xbox Game Pass訂閱服務使用人數已經超過2500萬，而從今年調降訂閱費用，加上後續更推出能與多人共同訂閱使用的家庭方案，更計畫推出附加廣告、以更低價位提供訂閱的版本，藉此說服更多使用者加入。
但依照Jim Ryan的說法，則是指稱Xbox Game Pass訂閱服務使用人數實際上正在減少，甚至目前在全球地區訂閱用戶人數只剩2000萬左右，而PlayStation Plus全球訂閱人數則已經累積接近5000萬，更標榜PlayStation 5銷售總數已經超過Xbox Game Pass訂閱人數總和。
以目前Sony先前公布數據，PlayStation 5出貨總數確實已經超過2500萬台，但Jim Ryan顯然僅計算對應Xbox遊戲主機的Xbox Game Pass訂閱服務使用人數，並未將對應PC平台使用的PC Game Pass訂閱人數一併列入計算。
不過，從微軟目前積極推廣Xbox Game Pass訂閱服務情況來看，加上近期若順利說服各地監管機構，使其能在2023年順利完成收購動視暴雪，勢必將對Sony遊戲業務發展產生一定影響。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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