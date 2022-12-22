快訊

68%勞工領不到平均薪資「創新高」 半數年薪低於50.6萬元

12/22【早晨財經速解讀】Nike領漲美股回彈 聯準會流動性逼臨崩潰邊緣 金控獲利慘摔還能買？

中國為何拋棄伊朗？習近平聯手沙烏地阿拉伯的謀算

這樣怎麼玩？微軟想推更低價格的Xbox Game Pass 遊玩過程恐有這「干擾」

聯合新聞網／ 楊又肇

Windows Central網站報導指出，微軟可能計畫推出以更低價格計費的Xbox Game Pass訂閱服務，但條件預期會是必須接受廣告的「干擾」。

類似的作法，包含Netflix、Disney+近期推出的低價訂閱方案也是採用相同方式，讓使用者以更低價格訂閱服務，並且透過廣告支撐額外播放成本。

不過，目前微軟仍僅向特定歐洲市場玩家進行問券調查，確認是否能接受在訂閱服務出現廣告內容，並且以更低價格訂閱使用Xbox Game Pass服務，價格預期將從原本每月9.99歐元調降為2.99歐元，甚至比以現行每月21.99歐元訂閱最多5人共用方案平攤後的價格便宜。

至於服務部分，以廣告支撐的低價訂閱方案似乎與標準方案相同，可使用遊戲內容並未因此受限，甚至還額外加上原本Xbox Live Gold會員服務。

暫時還無法確認微軟預計何時會向市場推出以廣告支撐的低價版Xbox Game Pass訂閱方案，但微軟先前已經申請可在遊戲中向玩家推送個人化廣告的技術專利，預期可在遊戲載入期間、暫停遊玩時推送廣告，甚至可能會在遊戲內容合適「版面」呈現廣告內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 Xbox

延伸閱讀

微軟買暴雪被玩家反壟斷起訴 合併後龐大IP與服務恐阻斷市場競爭

中國功夫好欸！武術動作遊戲《師父》3月跨足Steam、Xbox 追加全新競技場模式

微軟將其Soundscape環境3D音訊技術開源 讓開發者打造更多應用服務

打破末日黃花印象 台灣微軟：10年轉型專注3件事

相關新聞

Google聖誕前夕藏彩蛋 搜尋這關鍵字就能驚喜揭秘

科技巨擘Google從不放過任何一個可以慶祝節日的機會，當中包括最重要的聖誕節。今年他們特別在搜尋引擎隱藏一個彩蛋，找到它將會帶你到聖誕老人村，並可以透過追蹤器觀察聖誕老人的一舉一動。

這樣怎麼玩？微軟想推更低價格的Xbox Game Pass 遊玩過程恐有這「干擾」

Windows Central網站報導指出，微軟可能計畫推出以更低價格計費的Xbox Game Pass訂閱服務...

「我不相信這種抽獎！」妹子ATM提款卻中iPhone 14 Pro 曝中獎心法

還是要相信「小紙條」上的抽獎運！一名女網友驚訝自己去ATM提款，竟然意外抽到iPhone 14 Pro，認為原本「不相信這種（銀行）抽獎活動」，沒想到竟然中獎，開心喊終於可以換掉舊iPhone了，引起不少網友羨慕。

2天內6600萬個讚！梅西照片破IG紀錄 加碼再送「金盃陪睡照」

世界盃足球賽已落幕，但話題仍在網路發燒，Meta執行長祖克伯今天發文，讚嘆梅西（Leo Messi）一則貼文的按讚數打破...

TikTok雜亂訊息太多 正妹網紅教你「一鍵清除」還你小清新

在社群平台競爭的社會，軟體介面做的好不好、夠不夠友善，已成了使用者挑選的重點。TikTok因為介面豐富吸引不少群眾使用，但也有人抱怨，畫面雜亂干擾使用。有科技網紅在TikTok上分享如何清除畫面上的混亂。

不要再被騙！LINE假訊息排行榜 「綠茶加檸檬」治病騙最多人

通訊軟體LINE今天公布2022年度假訊息排行榜，疫情仍為重要關鍵字，宣稱可治療COVID-19的錯誤偏方「綠茶加檸檬」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。