這樣怎麼玩？微軟想推更低價格的Xbox Game Pass 遊玩過程恐有這「干擾」

Windows Central網站報導指出，微軟可能計畫推出以更低價格計費的Xbox Game Pass訂閱服務，但條件預期會是必須接受廣告的「干擾」。

類似的作法，包含Netflix、Disney+近期推出的低價訂閱方案也是採用相同方式，讓使用者以更低價格訂閱服務，並且透過廣告支撐額外播放成本。

不過，目前微軟仍僅向特定歐洲市場玩家進行問券調查，確認是否能接受在訂閱服務出現廣告內容，並且以更低價格訂閱使用Xbox Game Pass服務，價格預期將從原本每月9.99歐元調降為2.99歐元，甚至比以現行每月21.99歐元訂閱最多5人共用方案平攤後的價格便宜。

至於服務部分，以廣告支撐的低價訂閱方案似乎與標準方案相同，可使用遊戲內容並未因此受限，甚至還額外加上原本Xbox Live Gold會員服務。

暫時還無法確認微軟預計何時會向市場推出以廣告支撐的低價版Xbox Game Pass訂閱方案，但微軟先前已經申請可在遊戲中向玩家推送個人化廣告的技術專利，預期可在遊戲載入期間、暫停遊玩時推送廣告，甚至可能會在遊戲內容合適「版面」呈現廣告內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦