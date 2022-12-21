2天內6600萬個讚！梅西照片破IG紀錄 加碼再送「金盃陪睡照」
世界盃足球賽已落幕，但話題仍在網路發燒，Meta執行長祖克伯今天發文，讚嘆梅西（Leo Messi）一則貼文的按讚數打破Instagram（IG）歷年紀錄。
世足橫掃網路世界，除了祖克伯（MarkZuckerberg），推特（Twitter）新任執行長馬斯克（Elon Musk）、Google執行長皮查伊（SundarPichai）等社群及網路公司龍頭相繼發言，談到這次世足創造的紀錄。
阿根廷名將梅西18日率隊奪冠，當天他在社群媒體Instagram發布的幾張照片，包括他手捧金盃、和隊友一起慶祝的照片，兩天內獲得超過6600萬讚，留言數超過180萬則。
祖克伯的臉書（Facebook）帳號今天貼文說，梅西的世界盃貼文現在已經是Instagram有史以來最多按讚數的貼文。他還提到，同屬Meta集團旗下的通訊軟體WhatsApp在世界盃決賽期間，創下了每秒鐘2500萬則訊息的紀錄。
梅西除了奪冠照片吸引網友朝聖，他今天在臉書發表3張照片又再轟動網路。照片中他躺在床上、蓋著棉被，在他身邊的不是枕邊人，而是世界盃總冠軍獎盃大力神盃。貼文用西班牙文寫著「早安」。
梅西這則抱著獎盃睡覺的照片，幾小時內也吸引超過880萬次按讚。
推特執行長馬斯克在世足決賽期間的推文，也證實了這次世界盃在網路上的熱度。他18日推文說，世足決賽法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）踢進法國隊的第2球，追平阿根廷時，創下該平台每秒2萬4400則推文的紀錄，這是歷年世界盃最高紀錄。
Google執行長皮查伊18日也推文說「感覺好像全世界都在上網搜尋同一件事」，他指出世界盃決賽期間的Google搜尋流量創下了25年來最高。
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