緊張待產→生子該玩什麼Switch遊戲？眾人推這款「回過神來小孩2歲了」
你也會在閒暇之餘玩電動「放鬆身心」嗎？現在連孕婦也會想要這麼做！一名女子即將剖腹產，詢問網友任天堂Switch有什麼遊戲適合在這段期間遊玩，引起網友討論，不少網友推這款遊戲，還開玩笑表示，「回過神來小孩2歲了。」
一名女子在批踢踢（PTT）的NSwitch版表示，下個月準備剖腹產，預計住在醫院5天，期間也會調養身體無法下床，生產的前一天也會到醫院準備，她為了解決緊張感，想玩任天堂Switch的遊戲，但因先前都是和老公玩雙人遊戲，對於單人遊戲不太熟悉，請教網友哪幾款單人遊戲可以消磨時間、轉移緊張注意力、沒有闖關時間限制，引起熱議。
不少網友推薦方塊建造角色扮演遊戲《創世小玩家》或《創世小玩家2》，表示像2代所需時間約200小時，一玩下去不僅可能忘掉剖腹產的傷口痛，「很怕玩到天亮XD…小心」、「回過神來小孩2歲了」、「玩了一陣子後發現兒子已經上小學了。」
另外也有人推社交模擬系列《集合啦！動物森友會（簡稱動森）》，認為沒有緊張的成份、隨時都能暫停；再來是動作冒險遊戲《薩爾達傳說曠野之息》也能隨時暫停，但網友提醒，若自認技術不好，「會玩得很緊張」。但也有生產過來人表示，其實可以不用帶Switch去醫院，「（連）睡覺時間都不夠」、「完全沒空玩，剖腹完第一天跟第二天根本是躺在床上沒辦法（玩）。」、「醒醒，你沒空玩的，清醒的時候就是要餵奶。」
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