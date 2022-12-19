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「這台已進入第3年」索尼互動娛樂資深副總裁暗示PS5 Pro將登場？

聯合新聞網／ 楊又肇

在近期接受Fami通 (ファミ通)雜誌採訪時，索尼互動娛樂平台體驗資深副總裁西野秀明表示，PlayStation 5PS5）即將邁入的第三個年頭，將成為相當重要的一年，而相關看法則認為索尼互動娛樂將有可能在2023年推出日前有不少傳聞的升級款PlayStation 5 Pro（PS5 Pro）。

但由於西野秀明並未進一步透露具體細節，因此目前暫時仍無法確認索尼互動娛樂接下來的發展策略細節，也有可能是指明年初即將正式推出的PlayStation VR2後續應用發展規劃。

不過，從過去PlayStation 4 Pro（PS4 Pro）是在PlayStation 4（PS4）推出後的第三年推出，加上任天堂與微軟都有可能選在明年推出新款遊戲主機，因此索尼互動娛樂確實也有可能推出傳聞中的升級款PlayStation 5 Pro，藉此吸引更多遊戲玩家，同時也能藉此推動更好的PlayStation VR2使用體驗。

以時間點來看，索尼互動娛樂有可能會在明年上半年宣布推出新機消息，並且在下半年的聖誕節前後正式進入市場銷售。而先前也有說法指稱索尼互動娛樂計畫以新機直接取代現有機種，不會採取過往同時保留PlayStation 4 Slim、PlayStation 4 Pro銷售的作法，藉此精簡生產成本，同時也能吸引更多玩家選購新機。

在相關消息說法中，PlayStation 5 Pro將提供2.5倍以上的即時光影追跡效能，同時將以更高效能支撐推動虛擬實境應用體驗。而新機預期採用台積電6nm製程的Zen 3+架構，或是以5nm製程打造的Zen 4架構為基礎設計客製化CPU，GPU則將換成RDNA 3顯示架構設計，同時將採用類似AMD FSR 2.0，並且由Sony自行開發的超高解析度影像強化技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂 台積電 PlayStation 5 PS5

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