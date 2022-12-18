不會自己改？主管要求員工「LINE用真名」 網曝1族群恐不懂

隨著科技日益進步，現在幾乎是人手一機的時代，不少公司也用LINE當作溝通管道。日前一名網友在網路上發文，透露同學不滿主管要求把LINE改成真名，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「主管要求LINE要改真名，你會怎樣？」為題發文，原PO提到同學向他抱怨，主管要求LINE的暱稱一定要改成真名，像是英文名字和綽號都不行。對此，原PO覺得相當好笑，「請問這該如何是好，連這都要管？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不改，憑什麼可以改我私人東西」、「公司能管私人通訊軟體的暱稱？哪一家這麼大牌，比家人還偉大」、「有次公司叫我換正式照片，但是我也不理他」、「他什麼東西啊！我也遇過，當下直接拒絕，然後他情緒勒索我，最後我直接噴他」。

也有網友持不同想法，「上班的盡量用真名，不然還要在那邊猜是誰」、「我的LINE都用真名，為什麼要用化名，你偷偷摸摸幹什麼？」、「用本名不是天經地義嗎？有時候要傳個檔案，用綽號的人有夠難找到」、「我都用真名，因為每次找人，不是真名的都要在那邊猜」。

最後，有網友提到老人家恐怕不會自己改暱稱，「主管很老吧」、「直接在主管面前操作手機幫他改，但這種公司沒必要待下去」、「對方明明自己就能改」、「可以自己更改對方的暱稱啊」、「主管是不是老人？不會自己改名稱就好了」、「可以自己編輯名稱啊，這位主管太不上進」。

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