網紅聖結石「發文4天僅28讚」被指過氣 本人親吐心聲：現在更快樂
坐擁130萬訂閱者的YouTuber聖結石，本名曾聖傑，人氣頗高的他在臉書共有58萬名粉絲，過去每每在臉書發文，都有幾千人次按讚，近日卻有網友發現，聖結石現今的貼文流量大不如前，4天內僅累積28個讚，甚至比一般用戶還低。
一位網友在Dcard發文表示，他日前看到百萬網紅聖結石12月7日於臉書貼出到日本旅遊的照片，不過按讚數卻出奇地低，4天只有28個讚，讓他非常困惑，「連我朋友隨便發廢文的讚數都比他高，看來只有18-34（歲）的人才能看到他的存在了」。
許多網友指出其人氣消退的原因，在於停止每日更新影片卻跑去出單曲，「因為他也沒說明什麼就不日更，說要去錄歌拍mv」、「們其實喜歡的只是專心做YT影片的聖結石啊！就是一種被背叛的感覺，所以才討厭」、「他的粉絲都長大了，然後他的風格又改變了，本來的粉膩了，也招不到新粉」。
也有網友認為，對現在的聖結石來說，即使流量低也無傷大雅，「他早就脫離流量苦海，財富自由了」、「你怎麼有他還在吃這行飯的錯覺？」、「人家NFT 幣圈賺麻了，哪有差？」、「我覺得人生有紅過一次就值得了，很多歌手也是這樣」。
另有人揭露，其臉書按讚數低其實是因流量受到限制。據悉，聖結石早在今年10月12日就曾發文表示，他因看到臉書上有廣告在販賣不明藥物，便發文對此事表達不滿，豈料卻被臉書以「違反社群守則」為由限制流量，他失望之餘決定轉去經營推特，目前僅有1,544名追蹤者。
聖結石13日也在臉書發文，疑似回應近來人氣低落的質疑，「最近有些人在關心我在幹嘛，我平時就是慢跑、學英文、做交易、看劇、冥想、寫歌，影片跟podcast，還有忙著當一月球迷」。他也樂觀表示，自己現在過得比以前開心、健康，「這是我認為我近期做的最好的事，捫心自問，在這個時代，其實這並不容易做到，不是嗎？」
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