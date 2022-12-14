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比理科太太課程更強！愛莉莎莎吸萬人聽課進帳3190萬 網讚：被罵都要賺

聯合新聞網／ 綜合報導
網友驚訝愛莉莎莎的課程已近萬人報名，也大讚她口條真的很不錯。（翻攝自愛莉莎莎YouTube頻道）
網友驚訝愛莉莎莎的課程已近萬人報名，也大讚她口條真的很不錯。（翻攝自愛莉莎莎YouTube頻道）

不少網紅因經營自媒體有成，紛紛以自身專業開啟網路課程，不過「理科太太」的預售線上課程「諮商筆記」掀起「假諮商」疑雲，讓她無奈表示被有心人士操弄，將課程標題更名為「療癒人生，改變自己」。另一名則是被網友羨慕「賺很大」的「愛莉莎莎」，她的「自媒體銷售學」預售課程至今已9805人購買，相當驚人。

一名網友在Dcard表示，發現愛莉莎莎在最新的QA影片中介紹當網紅前的職業及為何當網紅，隨後再宣傳自己的自媒體課程，讓他讚賞「整部影片看起來蠻流暢」，認為她平常拍攝的題材相當吸引人，是個「掌握一手流量的女人」，不得不佩服她「真的很會賺錢」。

他也到愛莉莎莎的線上課程網站觀看，發現她的預售課程「從『流量經營』到『熱銷熱賣』｜愛莉莎莎的自媒體銷售學」12月8日至9日間已有1854人購買，若以她的預售價3240元，2天賺進608萬1120元，讓他直呼「真的是令我佩服的人耶！最強沒有之一。」

《聯合新聞網》今（14）日再到該網站查看，發現該課程有8小時，教導從0開始的「自媒體的流量密碼與獲利秘笈」，已至少有9846人購買，換算之下愛莉莎莎已有3190萬1040元收入。相較於理科太太的課程特價為1799元，有2720人力挺下的課程營收為，489萬3280元，差了6.5倍。

「理科太太」因預售線上課程「諮商筆記」名稱被質疑「假諮商」，讓她將課程改名為「療癒人生，改變自己」。（翻攝自hahow網站）
「理科太太」因預售線上課程「諮商筆記」名稱被質疑「假諮商」，讓她將課程改名為「療癒人生，改變自己」。（翻攝自hahow網站）

該文引起熱議，有網友表示愛莉莎莎真「真的超會賺…被罵一下有什麼關係」、「我每天都被罵也沒有這麼有錢賺」、「眾多YouTuber裡最佩服她的行銷」、「就靠這波清房貸了（指今年愛莉莎莎買下第2間房）」、「不得不說這課程真的很有吸引力，至少課程規劃不是那種無腦賣雞湯的感覺。」、「（她）翻車那麼多次都可以重新爬起來，用腦做影片真的很重要。」

愛莉莎莎的「自媒體銷售學」預售課程已近萬人報名，至少進帳3188萬1600元。（翻攝自知識衛星）
愛莉莎莎的「自媒體銷售學」預售課程已近萬人報名，至少進帳3188萬1600元。（翻攝自知識衛星

理科太太 YouTube

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