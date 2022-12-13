心靜自然涼…微軟合作正念應用服務Calm 把遊戲原聲帶變成療癒音樂

微軟近期宣布與正念應用服務Calm合作，將《最後一戰：無限》與《盜賊之海》的遊戲原聲帶提供授權，讓使用者能透過Calm服務播放作為可讓心情寧靜的背景音。

在此項合作中，微軟強調將能透過Calm服務，讓玩家在遊玩遊戲之餘能透過背景音讓心情放緩。

而若玩家並非Calm服務訂閱用戶身分的話，目前將配合訂閱Xbox Game Pass Ultimate，即可額外加贈Calm服務3個月免費試用，讓玩家可以額外選擇貼近自然的海浪聲或星空氛圍進行放鬆。

除了與Calm服務合作，微軟也說明在Xbox Game Pass服務收錄的《星露谷物語》、《拆箱》、《女神異聞錄5 皇家版》等遊戲，都能讓玩家在遊玩過程中放鬆，或是暫時放下生活中緊張感。

不過，玩家能否透過遊戲實際獲得身心放鬆，或許還是會因人而異，但不少研究確實顯示遊戲並非總是像新聞報導般，會造成各類不良的負面影響，甚至有不少統計數據顯示遊戲更容易讓人暫時忘記緊張，同時也有助於團隊成員之間建立互動情感。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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