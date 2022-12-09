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Xbox負責人：一旦完成收購動視暴雪「要把更多遊戲帶到任天堂」

聯合新聞網／ 楊又肇

除了先前強調承諾未來10年仍會向Sony的PlayStation平台提供動視暴雪遊戲內容，微軟稍早再次聲明一旦完成收購動視暴雪，將近一步把動視暴雪遊戲帶到任天堂遊戲平台，藉此說服更多人相信微軟希望將遊戲帶給更多平台玩家的決心。

依照Xbox業務負責人Phil Spencer透過Twitter表示，若微軟順利完成收購動視暴雪，將會在10年內將《決勝時刻》系列遊戲帶到任天堂遊戲平台，同時說明將讓更多遊戲可在不同平台上遊玩。

同時，Phil Spencer也透露微軟將繼續在Steam服務平台銷售PC版《決勝時刻》系列遊戲，藉此降低各地監管機構認為微軟收購動視暴雪可能形成壟斷的擔憂。

在此之前，微軟此筆交易已經被歐盟反壟斷機構盯上，並且將進行深入調查，而英國市場競爭監管機構也在今年9月深入調查微軟收購動視暴雪的交易，另外包含澳洲、紐西蘭、日本與韓國也同樣持續針對微軟此筆交易是否影響市場競爭，僅包含沙烏地阿拉伯、巴西等地區同意微軟收購動視暴雪。

而美國聯邦貿易委員會也可能計畫就微軟收購動視暴雪的交易提出反壟斷訴訟，其中因素包含微軟此筆交易可能對市場產生極大影響，另一方面也因為微軟與動視暴雪在描述不會造成市場壟斷的說法無法有足夠說服力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 任天堂 紐西蘭

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