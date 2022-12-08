10天限定！LINE推「貼圖回顧」功能 秒查最常用貼圖前3名

近來許多APP都增設年度回顧功能，方便用戶能夠檢視自己一年下來的使用狀況，通訊軟體LINE也趁勢推出「2022我的貼圖回顧」活動，即日起至12月16日止，用戶只要登入活動頁面，即可快速查詢過去一年來的「最愛畫家」和「最常用貼圖」。

LINE於7日推出10天限定活動「2022我的貼圖回顧」，即日起至2022年12月16日23時59分止，用戶只要登入活動頁面，點選同意活動辦法條款後，就可獲得個人2022年的貼圖回顧結果，內容包括「最愛的貼圖畫家」、「最常用的貼圖前3名」、以及「傳送的貼圖總數」。

查詢步驟： 1. 進入「2022我的貼圖回顧」活動主頁 2. 點選「同意並前往參加活動」 3. 查看貼圖回顧結果

LINE提醒，本活動僅限Android OS 7.0以上和iOS 13.0以上系統，且 LINE 版本應更新為9.14以上方能參與，統計範圍以2021年11月30日至 2022年11月30日為基準。

根據活動辦法，在最愛畫家方面，只統計台灣地區有販售之畫家，且若同一位畫家在「LINE官方貼圖」及「LINE個人原創貼圖」皆有上架貼圖，會被視作兩位畫家計算。

另外，若先前用戶關閉提供使用資料的聊天室資訊（LINE應用程式 > 設定 > 隱私設定 > 提供使用資料 > 聊天室資訊），「2022年我最常用的貼圖前3名」、「2022年我總共傳送貼圖」將無法顯示分析結果。

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