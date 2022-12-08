女直播主曝丈夫恐怖行徑 粉絲寄「大禮包」附現金210萬還有這物嚇壞她

國外一名在遊戲直播平台Twitch相當紅的直播主凱特琳，日前收到粉絲寄來價值超過7萬美元（台幣約210萬元）的禮盒，沒想到內容物卻讓人出乎意料，讓凱特琳相當不知所措。

根據《太陽報》報導，凱特琳收到的禮盒裡，包含一支全新的iPhone、7萬美元現鈔，還有一把槍，以及給她的安全提醒。在Twitch擁有上千萬觀眾的凱特琳，一位觀眾因為聽了她的處境，希望能幫解決她的困擾，因此寄了禮盒給她。

該聽眾告訴凱特琳，新iPhone配有預付卡，可以讓她保有電話隱私，包裹裡還有保鑣服務的號碼，也是支持她的聽眾先預付買好服務。禮盒裡的信也寫道，我提供一些防身必需品與現金，希望可以確保你財務困擾之下，還可以支持你繼續尋求法律途徑。

凱特琳在自己的直播頻道中稱自己已婚，並指責她的先生會控制她。她的先生除了會決定她要穿什麼衣服外，也管控凱特琳的財務狀況，並威脅她若不配合就會傷害她的狗。因為種種行為，她與丈夫分居並尋求法律途徑處理。這些細節凱特琳都在直播中分享，也透露自己接到丈夫的威脅訊息與電話。

凱特琳表示收到支持者寄來的包裹，並沒有發現其它讓人不舒服的東西，例如「請和我在一起」或「請嫁給我」的訊息。

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