Meta監察委員會抨擊 臉書審查制讓商業凌駕人權

中央社／ 舊金山6日綜合外電報導
社群媒體巨擘Meta的監察委員會今天表示，旗下2平台臉書（Facebook）與Instagram對於政治人物、名人和其他高知名度用戶的違規貼文給予特殊待遇，讓商業考量凌駕人權。美聯社
社群媒體巨擘Meta的監察委員會今天表示，旗下2平台臉書（Facebook）與Instagram對於政治人物、名人和其他高知名度用戶的違規貼文給予特殊待遇，讓商業考量凌駕人權。美聯社

社群媒體巨擘Meta的監察委員會今天表示，旗下2平台臉書（Facebook）與Instagram對於政治人物、名人和其他高知名度用戶的違規貼文給予特殊待遇，讓商業考量凌駕人權

法新社報導，監察委員會（Oversight Board）指的是臉書所謂「交叉檢查」（cross-check）系統，讓知名使用者能夠不受到內容規範的限制。這個Meta創設的獨立監督小組經過一年調查後，要求對交叉檢查進行改革。

監察委員會在報告中說：「儘管Meta告訴委員會，交叉檢查的目的是增進Meta的人權承諾；但我們發現，這套制度似乎以更直接滿足商業考量的方式設計。」

「交叉檢查提供某些大致根據商業利益選出的使用者額外保護，讓原本會遭到迅速移除的內容留在平台上更長時間， 而這可能造成傷害。」監察委員會認為，交叉檢查的落實方式不符合Meta的人權責任。

報告指出，Meta告訴監察委員會，交叉檢查的目的，是讓高知名度使用者一些原本似乎違反內容規定的貼文，能受到多一層人工審查；但這造成了原本會被立即移除的貼文在審查期間一直留在平台上，而過程可能費時數天甚至數個月。

「換句話說，正因為交叉檢查，使得被認定違反Meta規定的內容，在最熱門的時候被留在臉書和Instagram上，並可能造成傷害。」且Meta也沒去確認，交叉檢查是否讓移除內容的決定更加準確。

監察委員會的結論是，交叉檢查在一些「關鍵領域」有缺陷，包括使用者品質與透明度。它提出32點修改建議。

例如，當被認出違反Mata規定的內容若經過第一次評估，發現具有「高度嚴重性」，就應在進一步審查期間先行移除或隱藏，而不應「只因發文者是商業夥伴或名流」就讓貼文繼續留著。

人權 社群媒體 Meta Instagram Facebook

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