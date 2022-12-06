馬斯克好愛！聊天機器人ChatGPT支援中文、用戶破百萬 聊天平均成本不到1美元

由特斯拉執行長馬斯克在 2015 年共同創立的非營利人工智慧研究組織 OpenAI 在上週三推出新型聊天機器人模型 ChatGPT，開放用戶免費試用，OpenAI 執行長 Sam Altman 今日披露，迄今該模型已有超過 100 萬名使用者，不過 ChatGPT 不會永久開放免費使用。

非營利人工智慧研究組織 OpenAI 在 11 月 30 日宣布推出新型聊天機器人模型 ChatGPT ，根據官方介紹，該模型的特色是能依照問題進行自然回答，可回答後續問題、承認錯誤、質疑不正確的前提、拒絕不適當的要求，該模型目前為研究預覽階段，因此開放用戶免費試用。

Try talking with ChatGPT, our new AI system which is optimized for dialogue. Your feedback will help us improve it. https://t.co/sHDm57g3Kr — OpenAI (@OpenAI) 2022年11月30日

總部位於舊金山的 OpenAI ，此前因推出 GPT-3 自然語言處理模型而聞名於世，該模型允許 AI 對文本做出智能反應。ChatGPT 是 GPT-3.5 系列的主要模型之一，目前，用戶只需進行註冊，就可開始與 ChatGPT 免費互動，ChatGPT 甚至還支持中文等多國語言。

而據彭博報導，ChatGPT 在開放試用後，在網路上掀起一場熱潮，從回答歷史爭議、到為加密貨幣賦詩，用戶們在推特分享 ChatGPT 提供的詳細解答，並對此感到驚訝，一名試用者就分享測試心得直言，ChatGPT 能輕易完成 1000 字的大學回家作業論述文。

資訊科技網站 Slashdot 則分享了 ChatGPT 為比特幣賦詩的解答讚嘆道：

比特幣 x ChatGPT x 莎士比亞

#Bitcoin x ChatGPT x Shakespeare pic.twitter.com/ZJf5uw1heB — Slashdot (@slashdot) 2022年12月4日

OpenAI 是特斯拉執行長馬斯克、Sam Altman 及其他投資者在 7 年前共同創立，目標是開發「造福全人類」的人工智慧技術，儘管馬斯克在 2018 年時因針對公司發展方向存在分歧而離去，但他在 2 日發推對該模型的能力表示肯定：

人工智慧變得非常好了。

AI is getting really good https://t.co/OwQgDi4wun — Elon Musk (@elonmusk) 2022年12月1日

然而，ChatGPT 仍存在缺陷，開發人員承認，該模型「有時會寫出貌似合理、但不正確或荒謬的答案」，並指該模型由於接受了人類訓練，可能回答會「過於冗長」，一些用戶就反饋，該模型針對代數提供了詳細、但不正確的解答，還會回答血腥、犯罪、種族主義的限制性議題。

ChatGPT 已有超過百萬用戶

儘管如此，OpenAI 執行長 Sam Altman 今日發推披露，在 ChatGPT 上週三推出之後，迄今已有超過 100 萬名使用者，接著正尋求降低推特營運開支的推特新老闆馬斯克詢問，每次用 ChatGPT 聊天的平均費用是多少？ Sam Altman 則回應：

每次對話的平均費用可能只有幾美分，我們正試圖尋找更精確的測量方法，並優化它。

average is probably single-digits cents per chat; trying to figure out more precisely and also how we can optimize it — Sam Altman (@sama) 2022年12月5日

推特用戶 Chief Disruptor 另提問，使用 ChatGPT 是否是永久免費？Sam Altman 回答道：

我們將不得不在某個時間點，以某種方式將其貨幣化，因為運算成本令人瞠目結舌。

we will have to monetize it somehow at some point; the compute costs are eye-watering — Sam Altman (@sama) 2022年12月5日

《原文刊登於合作媒體動區動趨 BlockTempo，作者為James:，聯合新聞網獲授權轉載。》

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