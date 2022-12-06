快訊

聚焦利他、永續 台達電創辦人鄭崇華再推新書

陳明通指導論文頻爆抄襲爭議 高嘉瑜預告：很快會下台

馬斯克好愛！聊天機器人ChatGPT支援中文、用戶破百萬 聊天平均成本不到1美元

聯合新聞網／ 動區動趨 BlockTempo
（圖／動區動趨 BlockTempo提供）
（圖／動區動趨 BlockTempo提供）

由特斯拉執行長馬斯克在 2015 年共同創立的非營利人工智慧研究組織 OpenAI 在上週三推出新型聊天機器人模型 ChatGPT，開放用戶免費試用，OpenAI 執行長 Sam Altman 今日披露，迄今該模型已有超過 100 萬名使用者，不過 ChatGPT 不會永久開放免費使用。

非營利人工智慧研究組織 OpenAI 在 11 月 30 日宣布推出新型聊天機器人模型 ChatGPT ，根據官方介紹，該模型的特色是能依照問題進行自然回答，可回答後續問題、承認錯誤、質疑不正確的前提、拒絕不適當的要求，該模型目前為研究預覽階段，因此開放用戶免費試用。

總部位於舊金山的 OpenAI ，此前因推出 GPT-3 自然語言處理模型而聞名於世，該模型允許 AI 對文本做出智能反應。ChatGPT 是 GPT-3.5 系列的主要模型之一，目前，用戶只需進行註冊，就可開始與 ChatGPT 免費互動，ChatGPT 甚至還支持中文等多國語言。

而據彭博報導，ChatGPT 在開放試用後，在網路上掀起一場熱潮，從回答歷史爭議、到為加密貨幣賦詩，用戶們在推特分享 ChatGPT 提供的詳細解答，並對此感到驚訝，一名試用者就分享測試心得直言，ChatGPT 能輕易完成 1000 字的大學回家作業論述文。

資訊科技網站 Slashdot 則分享了 ChatGPT 為比特幣賦詩的解答讚嘆道：

比特幣 x ChatGPT x 莎士比亞

OpenAI 是特斯拉執行長馬斯克、Sam Altman 及其他投資者在 7 年前共同創立，目標是開發「造福全人類」的人工智慧技術，儘管馬斯克在 2018 年時因針對公司發展方向存在分歧而離去，但他在 2 日發推對該模型的能力表示肯定：

人工智慧變得非常好了。

然而，ChatGPT 仍存在缺陷，開發人員承認，該模型「有時會寫出貌似合理、但不正確或荒謬的答案」，並指該模型由於接受了人類訓練，可能回答會「過於冗長」，一些用戶就反饋，該模型針對代數提供了詳細、但不正確的解答，還會回答血腥、犯罪、種族主義的限制性議題。

ChatGPT 已有超過百萬用戶

儘管如此，OpenAI 執行長 Sam Altman 今日發推披露，在 ChatGPT 上週三推出之後，迄今已有超過 100 萬名使用者，接著正尋求降低推特營運開支的推特新老闆馬斯克詢問，每次用 ChatGPT 聊天的平均費用是多少？ Sam Altman 則回應：

每次對話的平均費用可能只有幾美分，我們正試圖尋找更精確的測量方法，並優化它。

推特用戶 Chief Disruptor 另提問，使用 ChatGPT 是否是永久免費？Sam Altman 回答道：

我們將不得不在某個時間點，以某種方式將其貨幣化，因為運算成本令人瞠目結舌。

延伸閱讀

祖克柏：對未來「五到十年」元宇宙保持樂觀；Meta股價已回彈34%

Sony發表體感偵測貼片Mocopi，目標穿戴後控制元宇宙化身

元宇宙前導｜塑造 Metaverse 的 9 大趨勢

《原文刊登於合作媒體動區動趨 BlockTempo，作者為James:，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI 馬斯克 解答 比特幣 語言

延伸閱讀

拿安卓很丟臉？他曝友「4奇葩行為」 網聽傻嗆爆：屁孩才這樣吧

這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假

當PS5黃牛有多好賺？陸女2年只靠這1行徑 撈進900萬台幣

肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點

相關新聞

這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假

LINE悄悄再出期間限定的免費貼圖囉！《聯合新聞網》整理出11種有期限的LINE貼圖，不少免費貼圖從現在起可以用到「2023年暑假」，相當大方，不過還是要注意每個LINE貼圖都有「下載期限」，可別一直ㄍ一ㄥ到最後才發現過期，讀者們趕緊來下載。

IG、臉書在台灣被用爛⋯推特怎紅不起來？ 過來人怨「像活在楚門世界」

多數台灣人都習慣使用Instagram（以下簡稱IG）、臉書等社群平台記錄生活，但一名網友就好奇為何在國外知名的推特（Twitter）在台灣卻紅不起來？貼文一出引起網友抱怨，直言「用推特像是活在楚門的世界」。

馬斯克好愛！聊天機器人ChatGPT支援中文、用戶破百萬 聊天平均成本不到1美元

由特斯拉執行長馬斯克在 2015 年共同創立的非營利人工智慧研究組織 OpenAI 在上週三推出新型聊天機器人模型 ChatGPT，開放用戶免費試用，OpenAI 執行長 Sam Altman 今日披露，迄今該模型已有超過 100 萬名使用者，不過 ChatGPT 不會永久開放免費使用。

若美國會通過媒體法案 Meta擬將自臉書下架新聞

臉書母公司Meta Platforms今天揚言，如果美國國會通過一項提案，讓新聞機構更容易與Alphabet子公司谷歌（...

YouTube年度影片出爐 九天玄女「降肉」登榜首

YouTube今天公布台灣2022年度影片排行榜，爆笑無厘頭的「算命阿姨 九天玄女」奪下「熱門影片」冠軍；「熱門音樂影片...

倒數60天…「抓猴神器」冰棒Zenly 2023年2月掰了！4點教你留住美好記憶

被網友譽為「抓猴神器」的「Zenly（冰棒）」App，今（2022）年9月其開發公司Snap曾預告為了減少虧損，將停止營運該App，日前Zenly正式貼出公告，即起倒數60天就要和粉絲們說再見了，《聯合新聞網》也根據官方來源整理出QA，教你如何保留相關數據。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。