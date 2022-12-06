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IG、臉書在台灣被用爛⋯推特怎紅不起來？ 過來人怨「像活在楚門世界」

聯合新聞網／ 綜合報導
推特示意圖。法新社
推特示意圖。法新社

多數台灣人都習慣使用Instagram（以下簡稱IG）、臉書等社群平台記錄生活，但一名網友就好奇為何在國外知名的推特Twitter）在台灣卻紅不起來？貼文一出引起網友抱怨，直言「用推特像是活在楚門的世界」。

原PO透過PTT發問「為什麼台灣用推特的人很少？」他指出在台灣多數人還是用IG、臉書，抖音和小紅書在年輕一輩的學生之間也相當普遍，但明明國外很多人在用的推特卻很少人在用，「怎麼在台灣，推特都紅不起來？有卦？」

對於原PO的疑問，許多鄉民留言回應「（推特）不符合台灣人使用直覺」、「推特的系統有很多問題，大部分是用AI判定，所以用推特基本上像是活在楚門的世界」、「（推特）是用大又主觀（符合公司意識形態）的演算法，像PTT這種平台應該才是所有社群網路使用者最嚮往的世界，沒有主觀AI」。

更有人直言「推特是拿來看日本宅圈的東西」、「推特有很多色色的東西」、「專門看色色的啊⋯」、「推特三點全露一堆」、「馬斯克應該向PTT取經，這才是社群平台該有的樣子」，也有人趁機抱怨「IG也難用，臉書太多廣告」。

PTT 推特 演算法 社群媒體 Twitter Instagram Facebook AI

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