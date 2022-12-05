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倒數60天…「抓猴神器」冰棒Zenly 2023年2月掰了！4點教你留住美好記憶

聯合新聞網／ 綜合報導
被網友譽為「抓猴神器」的「Zenly」App，將於2023年2月3日關閉。（翻攝自Apple Store）
被網友譽為「抓猴神器」的「Zenly」App，將於2023年2月3日關閉。（翻攝自Apple Store）

被網友譽為「抓猴神器」的「Zenly（冰棒）」App，今（2022）年9月其開發公司Snap曾預告為了減少虧損，將停止營運該App，日前Zenly正式貼出公告，即起倒數60天就要和粉絲們說再見了，《聯合新聞網》也根據官方來源整理出QA，教你如何保留相關數據。

Zenly日前貼出公告表示，從2010年成立以來陪伴粉絲們超過3000天的時間，紀錄許多喜愛的地方和值得回味的記憶，不過遺憾地需要告知大家，將於明（2023）年的2月3日正式關閉Zenly App，距離結束只剩下60天，Zenly也提到對大家的愛只會愈來愈強。

該文曝光後引起國外粉絲們感嘆，有網友表示「非常感謝Zenly才華橫溢的團隊」，並提到自己是一名卡車司機，會利用Zenly App觀看自己的同事所處位置；也有人感傷地說，他和女友交往第一天一同使用Zenly App，留下許多美好的回憶，「沒有任何其他App可以取代它了。」、「好難過！想念能夠看到我最親密的朋友在哪裡。」

「Zenly」在推特發出公告表示，對粉絲的愛只會愈來愈多，讓不少粉絲相當感傷。（翻攝自「Zenly」推特）
「Zenly」在推特發出公告表示，對粉絲的愛只會愈來愈多，讓不少粉絲相當感傷。（翻攝自「Zenly」推特）

Zenly App是一款可以即時1秒查看親朋好友目前位置的地圖App，不僅如此，還可以看到朋友的手機電量、移動速度、或是對方與你的距離有多遠、並紀錄你自己去過的所有地方等，相當方便，但也引發許多隱私問題，部分情侶或夫妻因使用該App意外抓到另一半偷吃，而成為「抓猴神器」。影像分享平台Snap表示，因「經濟環境使Zenly難以維持正常運營」，故選擇在2023年2月3日關閉。

至於Zenly後續相關細節，《聯合新聞網》也根據官方來源整理出QA：

1.Zenly的關閉日期和原因？

A：因經濟環境使Zenly難以維持正常運營，故選擇在2023年2月3日關閉。

2. Zenly App關了，我可以用什麼替代App嗎？

A：官方推薦「SnapChat」App裡的Snap map可當成替代方案。Android版點我下載蘋果iOS版點我下載

「Zenly」官方表示，可以使用SnapChat App裡面的Snap map當成替代方案。（翻攝自Apple Store）
「Zenly」官方表示，可以使用SnapChat App裡面的Snap map當成替代方案。（翻攝自Apple Store）

3.我在Zenly App所紀錄的相關數據該怎麼辦？

A：官方表示，Zenly App關閉的60天期限結束後，不會保留任何使用者的資料，都將會刪除。

4.該怎麼存下我自己的數據？

A：進入Zenly App→設置→點擊「需要幫忙嗎」→點擊「傳送意見」後選擇「其他」，並用文字敘述提及「想下載自己的數據」，官方在未來會協助使用者處理相關資訊。

Zenly

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