Google Play Store更新 加入「App壓縮功能」可讓手機騰出更多空間

在稍早釋出的Google Play Store app v33.4版本更新中，Google正式加入今年3月宣布的app壓縮功能，將針對使用者較少使用app進行壓縮，藉此減少app佔據手機儲存容量情況。

Google說明，透過此功能壓縮的app容量，最高可減少60%，同時不會從手機完整移除app內容，或是刪除使用者在app內存放資料。而壓縮方式，則是將app特定部分進行刪減，僅保留必要部分，app圖示也會持續保留在手機桌面或app列表，當使用者要使用時才會將其他部分重新下載。

針對此項壓縮功能，Google也釋出名為Archived APK的檔案格式，主要是將原本容量較大的app進行拆分，當app長時間未被使用時，即可將必要部分進行保留，其他部分則可進行拆分，並且從使用者手機移除，藉此騰出更多儲存容量。

在此之前，Google也曾透過不同方式降低app佔據手機儲存容量，例如推出檔案容量更小、使用流量更低的Go系列app，同時也能讓更多新興市場銷售、僅採用較小儲存容量設計的入門手機也能方便使用。

而此次採用的app壓縮功能，實際上與過去由Razer收購其手機硬體業務的Nextbit所採用技術相仿，可自動將較少使用的app移轉至雲端存放，並且在手機端保留以灰階圖像保留的App圖示，當使用者希望使用的時候即可點按灰階圖示透過連網資源下載恢復使用，藉此避免不常使用內容大量佔據手機儲存空間，甚至影響執行效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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