看到爛廣告亂入就暴怒！YouTube三大招教你「調整廣告內容」降火氣

現代人一心多用，邊看影集影片邊做其他事，有時還調2倍速度看「更快的」內容，像是觀看YouTube影片時，常遇到中間有廣告穿插亂入，會讓耐心度大減，若看到與自己無關興趣的廣告，當下一把火真的會上來！外媒就教導3大招可以適度調整YouTube廣告內容及消除廣告的方法，至少能讓「脾氣」不會火速衝上來。

YouTube官方提到，廣告內容是依據閱聽者的所在國家／地區或城市，或是與正在觀看的影片有相關之資訊進行投放，另外Google也會分析閱聽者的興趣、透過該裝置（如已登入Google帳號）所進行的活動而產生個人化廣告內容，閱聽眾也有權利設定是否要觀看這些廣告內容，相關3大設定如下：

1.主動關掉不感興趣的廣告

若不喜歡YouTube當下播放的廣告內容時，可在播放期間按下左下角的「i」鍵→停止顯示此廣告，該廣告就不會再放送，但YouTube提到，仍有可能會再看到該廣告主的其他廣告內容。

可在播放期間按下左下角的「i」鍵，選擇「停止顯示此廣告」，就可以將該廣告內容關閉。（圖／翻攝自YouTube）

可在播放期間按下左下角的「i」鍵，選擇「停止顯示此廣告」，就可以將該廣告內容關閉。（圖／翻攝自YouTube）

2.提早設定不感興趣的廣告

透過Google的「我的廣告中心」，閱聽眾可以在下方自由設定想看的廣告主題、品牌、甚至是敏感內容（如約會交友、酒類、減重、賭博等）等。

透過Google的「我的廣告中心」，閱聽眾可以在下方自由設定想看的廣告主題、品牌、甚至是敏感內容（如約會交友、酒類、減重、賭博等）等。（圖／翻攝自YouTube）

透過Google的「我的廣告中心」，閱聽眾可以在下方自由設定想看的廣告主題、品牌、甚至是敏感內容（如約會交友、酒類、減重、賭博等）等。（圖／翻攝自YouTube）

3.訂閱YouTube Premium

前2項設定只能防止「不想看到的廣告」，但不能完全消除廣告內容，若要有好的觀影體驗，訂閱YouTube Premium才是最佳方式。YouTube提到，無論使用行動裝置、電腦或支援YouTube的智慧型電視，只要訂閱YouTube Premium後，登入YouTube帳戶，就可享受沒有廣告干擾的YouTube視聽體驗。

訂閱YouTube Premium後，登入YouTube帳戶，就可享受沒有廣告干擾的YouTube視聽體驗。（圖／翻攝自YouTube）

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