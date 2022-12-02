戰國網南京店停業 網嘆「超夯網咖也成時代眼淚」：25年前1小時要40元

行動裝置普及，多數人都人手一機，越來越少人到「網咖」消費，「戰國網南京店」也於今年11月25日結束營業，引發網友討論，直呼「網咖也變成時代的眼淚了」。

一名網友在臉書專頁路上觀察學院貼出戰國網停業公告，公告指出「感謝您對戰國網南京店長期的支持與愛護，因租約到期，本店將於2022/11/25結束營業，會員資料及剩餘點數將會轉移至戰國網的信義及南港店，歡迎您至信義及南港店持續光臨。」

其他網友紛紛留言「網咖也變時代的眼淚了，去網咖好玩的其實不是遊戲，好玩的是一群死黨的嘴砲。」、「好懷念網咖的泡麵、紅茶、綠茶，還有剛開台發現，我要玩的遊戲居然沒有下載，還要花時間下載。」、「去網咖就是享受沒人碎念，茶來伸手的啊。」、「好懷念週末叫老闆起床，包台八小，鍋燒意麵紅茶的日子啊。」

還有網友指出，「網咖輝煌的時期在25年前，那時候網咖人多爆滿，裡面就是CS天堂，很多人因為家裡沒電腦才去網咖，尤其那時候電腦很貴，很多賣電腦的也很黑心，所以乾脆去網咖，20年前的年代一小時40、三小時100的很多，而且還客滿。」

商品推薦