維尼看A4白紙…迪士尼也乳滑？60元貼圖就能搞網路版「白紙革命」
中國大陸各地掀起「白紙革命（又稱白紙運動）」，被認為是繼1989年「六四天安門」事件以來規模最大的示威運動，大陸政法部門也開始調查參加該活動的民眾，並隨機在地鐵等公共場合攔查路人手機。日前有網友發現，日本迪士尼官網竟然出現「小熊維尼看A4白紙」，最低60元起就能加入「乳滑」行列。
網路上日前流傳迪士尼（Disney）受歡迎的卡通明星「小熊維尼」以質疑表情看著一張「A4白紙」，似乎成為白紙革命的謎音哏圖，讓人驚訝迪士尼是不是也加入「乳滑」行列呢？其實這是2019年迪士尼與日本插畫家卡娜赫拉（カナヘイ）合作推出的貼圖「小熊維尼 by 卡娜赫拉」，在台灣LINE STORE也有販售，價格為60元，目前貼圖排行還衝到第8名。
日本迪士尼官網也推出「小熊維尼看A4白紙」的T恤、帽T與手提袋，T恤可選擇尺寸、顏色及圖案大小，價格為3850日幣（約台幣860元）；手提袋為957元，台灣也有賣家協助代購，但價格幾乎多了一倍。
而「小熊維尼看A4白紙」謎音哏圖真的有「真實片段」，據日本Nico Nico大百科表示，該圖來自2011年上映的電影《小熊維尼大電影》，描述小熊維尼不太懂主角在白紙上所寫的字，牠狐疑的眼神盯著紙又把紙倒過來的模樣，如今變成網路上常用的搞笑圖。
📢 拆穿1日假球迷！330萬人YT看假世足賽直播還High翻…全是遊戲畫面
📢 漲價的iPad 10和iPad 9買哪台？這3點決定、非全貼合螢幕恐成致命傷
📢 台灣沒在防！日本PS VR2堵黃牛祭7大「高門檻」條件預購 網友讚翻
📢 《寶可夢朱／紫》有色色BUG？丟寶可夢球意外讓主角「生大鵰」
📢 【周報】Apple Watch救台灣媽媽一命
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言