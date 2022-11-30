維尼看A4白紙…迪士尼也乳滑？60元貼圖就能搞網路版「白紙革命」

中國大陸各地掀起「白紙革命（又稱白紙運動）」，被認為是繼1989年「六四天安門」事件以來規模最大的示威運動，大陸政法部門也開始調查參加該活動的民眾，並隨機在地鐵等公共場合攔查路人手機。日前有網友發現，日本迪士尼官網竟然出現「小熊維尼看A4白紙」，最低60元起就能加入「乳滑」行列。

網路上日前流傳迪士尼（Disney）受歡迎的卡通明星「小熊維尼」以質疑表情看著一張「A4白紙」，似乎成為白紙革命的謎音哏圖，讓人驚訝迪士尼是不是也加入「乳滑」行列呢？其實這是2019年迪士尼與日本插畫家卡娜赫拉（カナヘイ）合作推出的貼圖「小熊維尼 by 卡娜赫拉」，在台灣LINE STORE也有販售，價格為60元，目前貼圖排行還衝到第8名。

台灣LINE STORE可以買到「小熊維尼看A4白紙」的謎音哏圖，價格為60元。（翻攝自LINE STORE）

日本迪士尼官網也推出「小熊維尼看A4白紙」的T恤、帽T與手提袋，T恤可選擇尺寸、顏色及圖案大小，價格為3850日幣（約台幣860元）；手提袋為957元，台灣也有賣家協助代購，但價格幾乎多了一倍。

而「小熊維尼看A4白紙」謎音哏圖真的有「真實片段」，據日本Nico Nico大百科表示，該圖來自2011年上映的電影《小熊維尼大電影》，描述小熊維尼不太懂主角在白紙上所寫的字，牠狐疑的眼神盯著紙又把紙倒過來的模樣，如今變成網路上常用的搞笑圖。

日本迪士尼官網也推出「小熊維尼看A4白紙」T恤、帽T和手提袋等物品，模樣超可愛。（翻攝自日本迪士尼官網）

日本迪士尼官網也推出「小熊維尼看A4白紙」T恤、帽T和手提袋等物品，模樣超可愛。（翻攝自日本迪士尼官網）

日本迪士尼官網也推出「小熊維尼看A4白紙」T恤、帽T和手提袋等物品，模樣超可愛。（翻攝自日本迪士尼官網）

商品推薦